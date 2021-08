Inspectie tikt zestig artsen op de vingers om valse corona-informatie

Er zijn artsen die een vaccinatie tegen het coronavirus actief ontraden. Ook zijn er artsen die desinformatie over het virus verspreiden of medicijnen propageren die niet tegen corona bedoeld zijn. Dat alles is tegen het zere been van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die hiertegen ingrijpt.

Zo’n vijftig artsen ontvingen de afgelopen maanden een brief waarin zij vermanend werden toegesproken. Bij tien artsen werd gedreigd met een sanctie indien zij zouden doorgaan met het verspreiden van ‘evident’ onjuiste informatie of het actief ontraden van inentingen tegen corona. Eén arts kreeg een boete van 3000 euro voor het voorschrijven van medicijnen die niet tegen corona zijn bedoeld.

Volgens de Inspectie weken deze artsen af van de normen en richtlijnen die gelden in hun beroepsgroep. Het doen van ongefundeerde uitspraken is in Nederland niet verboden, erkent de IGJ. De Inspectie stelt ook de vrijheid van meningsuiting van iedereen te respecteren en dat discussie binnen de beroepsgroep nuttig is.

Recht op eerlijke informatie

Maar op het moment dat een zorgaanbieder uitspraken doet of acties onderneemt die een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, dan grijpt de Inspectie in. De IGJ stelt dat een hoge vaccinatiegraad belangrijk is en vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid dus ook. Mensen hebben volgens de Inspectie zowel recht op eerlijke informatie over de voordelen van vaccinaties als over de risico’s. Desinformatie is ongewenst en wordt bestreden, aldus de IGJ.

Sinds het begin van de coronapandemie kreeg de Inspectie ruim tweehonderd meldingen over artsen die desinformatie zouden verspreiden. Al die meldingen zijn volgens de IGJ bekeken en als er aanleiding was, is er actie ondernomen.

Naast de reeds genoemde zestig artsen heeft de Inspectie ook een aantal artsen aangesproken op het afgeven van ongeldige medische verklaringen over het niet kunnen dragen van mondneusmaskers.

