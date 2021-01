Inspectie: internationale informatiedienst politie kampt met verziekte sfeer en ondermaatse prestaties

De politie heeft jarenlang niet goed gefunctioneerd. Beroerd leiderschap heeft bij de internationale inlichtingenafdeling van de Landelijke Eenheid geleid tot een verziekte werksfeer, zo concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een nieuw rapport. De barsten in de organisatie hebben er ook toe geleid dat taken slecht werden uitgevoerd en de politie een barre reputatie heeft in het buitenland.

Eind 2019 besloot de Inspectie twee afdelingen van de Landelijke Eenheid onder de loep te nemen. De toezichthouder had namelijk signalen gekregen over ongewenst gedrag, onprofessioneel handelen en andere misstanden bij dit orgaan van de politie, dat onder meer belast is met de bestrijding van zware misdaad en terrorisme.

Vooral het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) krijgt ervan langs in het donderdag verschenen verslag. Die afdeling handelt internationale rechtshulpverzoeken af en zorgt voor informatie-uitwisseling met buitenlandse partners als Interpol.

Personeel voelt zich niet langer senang

Bij het LIRC is onduidelijk wie wat doet, zo stelt de Inspectie. Prioriteiten worden er amper gesteld in Zoetermeer, de plek waar de dienst huist. Er zijn spanningen en het personeel voelt zich niet langer senang. Een deel van de pakweg 180 mensen die er werken, beticht elkaar onder meer van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en discriminatie.

De wortels van de problemen zijn complex. Zo speelt verouderde ICT een rol, net als een gebrek aan voldoende en goed opgeleid personeel. Ook is het takenpakket van de internationale dienst sinds eind 2015 uitgedijd. Met de aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016) nam de dreiging van terrorisme toe, waardoor de behoefte aan internationale samenwerking groeide. Signalen van terreurdreiging moesten sneller worden opgepakt en uitgewisseld. Bovendien nam het aantal rechtshulpverzoeken toe.

Het LIRC kon die druk niet aan. Eind 2016 kampte de dienst met grote achterstanden en waren er klachten over de geleverde analyses. Zodoende werden er plannen van aanpak opgesteld. Maar de afspraken om de boel op de rails te krijgen bleven vaag, de politieleiding maakte geen keuze voor een duidelijke koers. Volgens de Inspectie was het pappen en nathouden, waarbij ‘het ene gat met het andere wordt gevuld’.

Nog een lange weg te gaan

De wanorde had invloed op de kwaliteit van het werk en leidde tot onrust op de vloer. Zo moesten vier leidinggevenden vorig jaar vertrekken vanwege een vertrouwenscrisis. De Landelijke Eenheid pakt de problemen bij het LIRC nu aan, maar er is volgens de Inspectie nog een lange weg te gaan. De toezichthouder beveelt onder meer ‘concrete ambities’ aan. “Heb daarbij bijzondere aandacht voor het personele welzijn.”

