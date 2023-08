Inspectie dwingt voor verkrachting veroordeelde huisarts in Brunssum te stoppen na nieuwe melding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verplicht een huisarts in Brunssum “onmiddellijk te stoppen” met het uitoefenen van zijn beroep na meerdere meldingen over de man. Dit totdat de tuchtrechter een oordeel heeft geveld. Er is volgens de inspectie sprake van een “risicovolle situatie”; de arts voldoet niet meer aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.

De huisarts uit Brunssum is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld voor verkrachting van drie patiëntes. Het hoger beroep in de zaak loopt nog en vanwege de opschortende werking kon de man tot op heden gewoon zijn werk blijven doen.

Aangifte

In juni werd bekend dat de huisarts in oktober weer voor de rechter moet verschijnen op verdenking van seksueel misbruik vanwege een aangifte die tegen hem was gedaan.

Er is nu een zogeheten last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB) opgelegd. De inspectie zegt zich ervan bewust te zijn dat dit “een ingrijpende maatregel is, ook voor patiënten”, maar dat het noodzakelijk wordt geacht. De inspectie meldt de kwestie binnen acht weken voor te leggen aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dat uiteindelijk met een oordeel zal komen.

Druk op andere huisartsen

Wat het voor de regio betekent als de man zijn taak als huisarts moet neerleggen, baart andere huisartsen in de omgeving wel zorgen. Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) liet dat eerder weten aan dagblad De Limburger. De HOZL is bang dat de druk op andere huisartsen dan toeneemt, en is hierover volgens de krant in gesprek met Zorgverzekeraar CZ en huisartsengroep Brunssum.

