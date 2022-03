Inspectie doet aangifte tegen bestuurder School voor Persoonlijk Onderwijs

De onderwijsinspectie doet aangifte tegen schoolbestuurder Misha van Denderen. Hij staat aan het hoofd van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), een middelbare school met acht vestigingen verspreid over het land. De inspectie verdenkt Van Denderen ervan dat er één of meerdere strafbare feiten gepleegd zijn, meldt de minister van onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

De aangifte vloeit volgens de inspectie voort uit onderzoeken die zijn gedaan naar de huisvesting van de scholen en de bijbehorende transacties. De inspectie wil niet in detail treden en aangeven waarop de aangifte betrekking heeft. De desbetreffende rapporten zijn nog niet openbaar. Bestuurder Van Denderen heeft de inspectie voor de rechter gedaagd om de kritische rapporten niet te publiceren.

Uitzonderlijke stap

Een aangifte tegen een schoolbestuur óf een schoolbestuurder is een uitzonderlijke stap die de inspectie niet snel neemt. Het meest recente voorbeeld is de aangifte tegen Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem vorig jaar wegens discriminatie. Die school kwam in opspraak omdat homoseksuele leerlingen anders behandeld worden dan hun hetero-klasgenoten.

In het geval van de SvPO zou het gaan om de financiën en de manier waarop de schoolbestuurder daarmee omgaat. Van Denderen ligt al veel langer onder het vergrootglas van de inspectie. Vorig jaar werden drie van de acht scholen als zeer zwak bestempeld. Voor de vestiging in Utrecht was dat de tweede keer op rij. Het ministerie trok daarop een deel van de bekostiging in.

Onveilig klimaat

De School voor Persoonlijk Onderwijs staat bekend om de kleine klassen, veel aandacht voor de leerlingen en weinig huiswerk. Maar ouders en docenten klagen al langer. Ze spreken over een onveilig klimaat. Eerder bleek uit onderzoek van deze krant dat Van Denderen een ingewikkelde stichtingenstructuur heeft opgezet die volgens deskundigen verdachte transacties mogelijk maakt. Via één van de stichtingen verstrekte de schoolbestuurder een hypothecaire geldlening aan zijn zonen.

Los van de aangifte, waarvan de precieze inhoud niet bekend is, ligt de financiering van de huisvesting onder het vergrootglas. De schoolbestuurder gebruikt de ouderbijdragen om de schoolgebouwen te bekostigen. In een brief die Van Denderen eerder plaatste op de Linkedin-pagina van de school bevestigt hij dat het gaat om de schoolgebouwen in Hardegaryp, Hoorn, Deventer en Geldermalsen.

Vastgoed

De inspectie is kritisch over deze gang van zaken: “Het is de bedoeling dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor datgene wat je met de ouders hebt afgesproken en waar de medezeggenschap mee heeft ingestemd”, aldus een woordvoerder. Op de website van de school staat dat de bijdrage van 450 euro bedoeld is voor de taalreizen. Volgens Van Denderen ligt dat net iets anders. In een reactie wijst hij op het jaarverslag. Daarin staat dat de Anbi-stichting waarop de ouderbijdrage binnenkomt, uitgaven doet die ten goede komen aan de school. Dus ook aan de huisvesting.

Van Denderen: “De Anbi kan het geld niet zelf aan de taalreizen en schoolspullen besteden omdat dit geen algemeen nut is. Die worden daarom door de school betaald.”

Het blijft onduidelijk hoeveel geld er naar het vastgoed vloeit. Daar doet Van Denderen geen uitspraken over. Tussen 2018 en 2021 ontving Van Denderens Anbi-stichting ongeveer twee miljoen euro aan ouderbijdragen.

Het is niet de eerste keer dat de SvPO het niet zo nauw neemt met de regels omtrent de ouderbijdrage die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Zo werden kinderen van ouders die de 450 euro per jaar niet konden voldoen, uitgesloten van taalreizen. Dat mag niet. De wet schrijft voor dat kinderen altijd mee moeten kunnen doen aan activiteiten, ook als ouders om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om te betalen.

