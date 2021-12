Inleveracties vuurwerk leveren nog bijna niets op: ‘Hopelijk is het een goed teken’

Grote gele borden met pijlen wezen de weg naar het vuurwerkinleverpunt aan de gemeentewerf, en de ambtenaren van de gemeente Arnhem hadden de weegschaal al klaarstaan. Die bleek niet nodig. Precies 0 kilo vuurpijlen, rotjes en ander spul kwamen inwoners van Arnhem en omgeving donderdag langsbrengen. Van de eerste mogelijkheid straffeloos het dit jaar verboden vuurwerk af te geven, werd geen gebruik gemaakt.

Jammer, noemde burgemeester Ahmed Marcouch het ’s middags tegenover Radio EenVandaag. Op de radio wees hij zijn inwoners er desondanks op dat ze nog een kans hebben vuurwerk in te leveren. Dinsdag staan in Arnhem opnieuw ambtenaren klaar.

De gemeente Arnhem is niet de enige gemeente die inwoners probeert te stimuleren vuurwerk in te leveren. Afsteken is dit jaar immers, net als vorig jaar, verboden. Wie dat toch doet, of vuurwerk vervoert, kan daarvoor beboet worden.

RTV Connect, de streekomroep in Midden Gelderland, keek mee bij het inzamelpunt in Arnhem, waar niemand op af kwam.

Daarom organiseren veel steden en dorpen inzamelmomenten. “We weten dat het niet veilig is om vuurwerk in huis of ergens anders voor langere tijd te bewaren”, legde Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn uit aan het Noord Hollands Dagblad. In zijn gemeente kan vuurwerk komende week worden langsgebracht bij de brandweer. “We weten dat ouders soms ook vuurwerk vinden in de kamer van hun kind. Neem geen risico door het te bewaren. Lever het in, want dan wordt het door een speciaal bedrijf afgevoerd.”

Toch maken mensen slechts mondjesmaat gebruik van de mogelijkheid. In Tilburg leverden donderdag vijf personen vuurwerk in. In totaal ongeveer een kilo aan kruit. In buurgemeente Hilvarenbeek werd door drie mensen ongeveer 1,5 kilo weggebracht. In Rotterdam kwamen woensdag drie mensen naar de verschillende vuurwerkinleverpunten. Ook in de gemeente Helmond was het rustig. Twee mensen kwamen in totaal 49 kanonslagen brengen.

In Apeldoorn was het maandag en dinsdag iets drukker. Wie daar vuurwerk inleverde kreeg een bioscoopbon mee naar huis – een beslissing die stamde van vóór de laatste lockdown. Volgens een woordvoerder van de gemeente kwamen maandag in totaal negen mensen, die gezamenlijk 16 kilo aan vuurwerk achterlieten. Dinsdag werd nog eens 51 kilo verzameld.

‘Ik hoop maar dat het een goed teken is’

Over het algemeen staan die aantallen in schril contrast met vorig jaar, toen in veel gemeenten ook inzamelacties werden gehouden. Op veel plaatsen werden tientallen kilo’s aan vuurwerk verzameld. Zo kwam Alkmaar in december 2020 in totaal op 250 kilo ingezameld vuurwerk, Utrecht op 210, Rotterdam op 123 en Den Haag zelfs op 600. Ook in Arnhem werd 143 kilo vrijwillig ingeleverd. Het kan zijn dat daardoor dit jaar maar weinig mensen nog vuurwerk in te leveren hebben, zo zei de burgemeester op de radio. “Als mensen geen vuurwerk hebben is het natuurlijk een goed teken, dat hoop ik dan maar”, aldus Marcouch.

Toch wordt op veel plaatsen in Nederland nu al volop vuurwerk afgestoken. Tot onvrede van buurtbewoners. Lokale media staan vol met berichten over vuurwerkoverlast. Onder meer in Vught, Utrecht, Tiel, Heerlen, Huizen en Loon op Zand regent het de afgelopen weken klachten bij de politie. Niet zelden lijkt het te gaan om zeer zwaar vuurwerk uit het buitenland, dat ook voor de coronacrisis al verboden was. De politie, het Openbaar Ministerie en Nederlands Forensisch Instituut maken zich zorgen omdat zulk vuurwerk gemakkelijk te krijgen is, en steeds zwaarder wordt.

Buitenlands vuurwerk De grens over om daarna met een kofferbak vol Belgisch of Duits vuurwerk terug te rijden gebeurt allang niet meer, zegt woordvoerder van de landelijke politie Robbert Salome. Tegenwoordig hebben kinderen van tien, elf of twaalf een eigen bankrekening en bestellen ze in de aanloop naar oudejaarsavond met gemak vuurwerk via het internet. “Dan hoop je maar op een beetje ouderlijk toezicht.” De politie maakt zich daarom ook zorgen, want het vuurwerk dat aangetroffen wordt bij jonge kinderen is steeds zwaarder en groter. Salome ziet dat de laatste jaren het zware knalvuurwerk en zwaarder siervuurwerk uit andere landen in trek is. “Dat soort zwaarder vuurwerk is in Nederland verboden, omdat het gevaarlijk is,” zegt de politiewoordvoerder. Bij het afsteken van een grote cobra, een populair zwaar knalvuurwerk product, is iemand met een beetje pech een hand kwijt. “Ze hebben de kracht van een explosie van een handgranaat. Als een kind er één of meerdere onder zijn bed bewaart en ze ontploffen, dan is er van het huis niet veel meer over.” (Hannah van der Wurff)

