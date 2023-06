Inheemse Ka’apor lopen in Naturalis langs de opgezette vogels uit hun leefgebied. ‘Hier is wetenschap dood’

Het Leidse natuurhistorisch museum Naturalis heeft hoog bezoek. Voor de Historia Naturalis Brasiliae, een dik boek dat zorgvuldig ligt opengeslagen op een kussen, staan Iracadju Ka’apor, de leider van het Braziliaanse inheemse volk Ka’apor, zijn vrouw Rosilene Tembé en de vorige leider Valdemar Ka’apor. Ze zingen een lied over de bescherming van de Amazone en stampen ondertussen ritmisch op de grond.

Deze week zijn ze in Nederland om mee te denken over hoe de vaste tentoonstellingen eruit moeten zien én om aandacht te vragen voor de immer dreigende vernietiging van hun wereld. Ze zijn er op uitnodiging van de Braziliaans-Nederlands antropoloog Mariana Françozo, directeur van het ERC Brasiliae-project. Deze onderzoeksgroep pleit ervoor om de inheemse bevolking te betrekken bij de verzamelingen die in het museum tentoongesteld worden. Er liggen namelijk veel planten en opgezette dieren uit het gebied waar de Ka’apor leven. Het museum wil een eenzijdige westerse blik voorkomen.

In de taal van de inheemse bevolking

De voorouders van de Ka’apor woonden in een gebied dat tussen 1630 en 1654 Nova Holanda heette, een klein deel van Brazilië dat de Nederlanders bestuurden in het door Portugal gekoloniseerde land. Gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau-Siegen – bijnaam de Braziliaan – liet in 1648 de Historia Naturalis Brasiliae opstellen, een van de eerste wetenschappelijke boeken over de Braziliaanse natuur. De Ka’apor hebben het boek nooit gelezen, terwijl ze volgens de antropoloog de Nederlanders waarschijnlijk hebben geholpen met het onderzoek.

Tembé stapt naar voren. Ze knippert met haar ogen – de ruimte vol oude boeken wordt fel verlicht door tl-lampen, en begint te lezen. Ze herkent namen van planten en dieren in de Latijnse tekst. Omdat er geen Latijnse vertaling was voor de tropische soorten, hebben de Nederlandse wetenschappers waarschijnlijk de taal van de inheemse bevolking overgenomen.

‘In ons museum vliegen de vogels’

Iets later stapt het groepje de smalle gangen van de vogelafdeling in. Het is donker, om de tentoongestelde opgezette dieren niet te beschadigen. De voormalige leider buigt zich over een vogel die in een la ligt en zegt: “Bij ons vliegen de vogels. We hebben een museum vol, maar wij bewaren ze levend”. Hij wijst naar de geprepareerde dieren om hem heen. “Hier is wetenschap dood.” Hij legt uit dat de Ka’apor de veren van de blauwe vogels gebruiken voor ornamenten. Elke blauwe vogel heeft een eigen betekenis, en moet op een andere manier gedood worden.

De Leidse musea kunnen veel van het Ka’apor-bezoek leren, denkt Françozo. Niet alleen doordat de Ka’apor vertellen dat bepaalde ornamenten verkeerd hangen, of dat er veel meer vogelsoorten zijn dan de onderzoekers in eerste instantie dachten, maar ook door hun kijk op wetenschap. “In de Amazone zijn cultuur, natuur, en archeologie niet van elkaar te onderscheiden”, zegt Françozo. “Alles staat met elkaar in verbinding.”

Het rundvlees wordt in Nederland gegeten

De groep verplaatst naar het herbarium. De Ka’apor verwijten Nederland die bezetting honderden jaren geleden niet, vertelt leider Iracadju Ka’apor, terwijl hij zich in een verplichte witte labjas hijst. Maar eigenlijk zien ze niet echt een verschil tussen het kolonialisme toen en de invasie van hun gebied nu. “Er is nog steeds veel illegale boskap”, zegt Ka’apor.

“Het gebied van het volk naast ons is bezet door boeren. Zij hebben de bomen omgehakt om vee te kunnen houden. Het vlees wordt verkocht aan Europese bedrijven.” Ook Nederlandse groothandelaren verkopen rund van Braziliaanse slachterijen die bijdragen aan ontbossing van de Amazone, bleek vrijdag uit onderzoek van NRC in samenwerking met journalistencollectief Forbidden Stories.

En hoewel de zittende centrumlinkse president Lula da Silva zijn best doet om de boskap tegen te gaan – hij presenteerde dinsdagochtend een plan om in uiterlijk 2030 een einde te maken aan illegale ontbossing –, zijn de Ka’apor bang. Vorige week heeft het Braziliaanse parlement ingestemd met een wet ingediend door pro-agrarische wetgevers en andere oppositiegroepen die de afbakening van inheemse gebieden beperkt. Volgende week stemt de Senaat over de wet.

“We blijven strijden”, zegt de baas van de Ka’apor. “Op elke mogelijke manier.” Hij en zijn vrouw Tembé staan stil voor een kast met potjes. Elk potje is gevuld met kruiden uit hun gebied. Als wij iets nodig hebben lopen we gewoon het bos in”, zegt Tembé. Ze wrijft over haar armen, het is koud in het herbarium. “We bewaren niets.” Over de werking van de planten leren kinderen al vroeg, legt ze uit. “En degenen die talent voor biologie hebben worden de deskundigen.” De drie lopen verder, druk in gesprek over welke planten inmiddels uitgestorven zijn, en welke ze nog in het bos zien.

