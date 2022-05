Ingrijpen in de muurvaste jeugdzorg was onvermijdelijk. Maar de oplossing is niet eenvoudig

Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, zijn niet alleen de kosten enorm opgelopen, ook wordt steeds meer om hulp gevraagd. Tegenwoordig heeft één op de zeven kinderen hulp, in 2015 was dat nog één op de tien en in 1997 grofweg één op de 27. De vraag naar zorg is dus explosief gestegen. Desondanks blijkt het dramatisch hoe traag kinderen met grote, complexe problemen hulp krijgen. Zo duurt het bijvoorbeeld maanden voordat een kind met een eetstoornis kan worden opgenomen.

De enorme ‘zorgexplosie’ is grotendeels te verklaren door de Jeugdwet uit 2015. Als kinderen vragen om zorg, moeten gemeenten die in principe leveren. Ook kent de sector een wildgroei aan allerlei private zorginitiatieven waaraan gemeenten veel geld kwijt zijn. Initiatieven waarvan de kwaliteit vaak onhelder is. Dan gaat het over therapie met paarden bijvoorbeeld, over dyslexiezorg maar ook over zorgboerderijen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen haalt zelf examentraining aan als voorbeeld van de ‘lichte zorg’ die hij niet meer wil vergoeden. Daarmee komt er ook een eind aan ‘zorgcowboys’ die jarenlang ongehinderd hun zakken vulden, over de rug van kwetsbare cliënten en patiënten.

Commissie van Wijzen

De eis om alleen nog maar ‘bewezen effectieve zorg’ te gaan vergoeden, klinkt mooi. Maar gemeenten hebben sinds 2015 enorm veel moeite gehad om op kwaliteit jeugdzorg in te kopen. Dat leidde tot ingewikkelde zorgcontracten en veel bureaucratische rompslomp, wat vooral grote zorginstellingen dupeerde. Zij waren soms wel dertig procent van alle zorgtijd kwijt aan administratie.

Toch hebben specialisten - bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen, maar ook belangrijke zorgkoepels als Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ - vorig jaar een voorschot genomen op deze discussie, daardoor aangemoedigd door de Commissie van Wijzen voor de Jeugdzorg. Die commissie drong bij het kabinet aan op keuzes: welke zorg moet wel en welke zorg moet niet worden vergoed?

Naar verluidt leverde dat gezamenlijk overleg veel op, maar helaas nog geen concreet eindvoorstel. Want eind vorig jaar immers laaide het conflict op tussen gemeenten en kabinet over de voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen euro op de Jeugdzorg. Het overleg tussen de VNG een Rijk klapte, verder praten over de toekomst had geen zin meer .

Selectief inkopen

Van Ooijen hoopt nu door selectiever zorg in te kopen, alsnog de 500 miljoen bijeen te krijgen, het overleg met de gemeenten kan dus weer starten. Maar in zijn brief aan de Tweede Kamer herhaalt hij ook de in het Regeerakkoord aangekondigde invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg én een beperking van de duur van een behandeling.

Juist dat is voor de zorgaanbieders, professionals en cliënten, maar ook voor de politieke oppositie, onacceptabel. Die maatregelen bedreigen de kwaliteit van de zorg en werpen een drempel op voor arme ouders die hulp zoeken, vinden zij. Per saldo zou een eigen bijdrage nog wel eens kunnen leiden tot extra zorgkosten - omdat te laat is ingegrepen. Hoe Van Ooijen dit denkt te rijmen met de door hem beoogde betere zorgkwaliteit, wordt dus nog een lastige klus om uit te leggen, woensdag in de Tweede Kamer.

