Ingelijfd Rozenburg voelt zich miskend: ‘Ons dorp verloedert’

Verlaten is het plein vol onkruid waar de sporthal aan grenst, desolaat het pand zelf. Gemeente Rotterdam, staat er in grote letters op de gevel, die behoorlijk is afgebladderd. De gordijnen hangen gesloten voor de al in tijden niet meer gewassen ramen. Gesport wordt er al jaren niet meer. Er is asbest aangetroffen in de sporthal. Voor het neerhalen van het pand in het hart van het dorp heeft de gemeente Rotterdam vooralsnog geen geld uitgetrokken.

De stand van deze sporthal staat symbool voor de stand van Rozenburg, zeggen leden van het pas opgerichte burgercomité Rozenburg in Actie. Dat comité is het ‘kabbelende’ politiek overleg in Rotterdam zat en wil de straat op om de boel op te schudden. Hun gemeente verloedert, vinden zij. Niet vanwege één kwestie, maar vanwege meerdere; veiligheid, bereikbaarheid, criminaliteit en leefbaarheid. “We kunnen het niet langer aanzien”, zegt een van de leden van het comité, Marcel Bavelaar, in het plaatselijke dorpscafé. “De tijd van praten is wel voorbij. We komen nu zelf in actie.”

Rotterdam voelt als lichtjaren ver

Het stadhuis, op slechts twintig kilometer afstand, voelt voor deze boze bewoners als lichtjaren ver. Rotterdam? De meeste Rozenburgers komen er vaak alleen als er wordt gevoetbald. De problemen van de grote stad waren lang niet de problemen van dit dorp. Tot nu, vinden de boze bewoners, die zich genegeerd zeggen te voelen door wethouders en burgemeester.

In en nabij Rozenburg hebben bewoners last van opengebroken wegen. Beeld Otto Snoek

Lang was Rozenburg, dat ingeklemd ligt tussen de havens aan de zuidkant van de stad, zelfstandig. Tot de gemeente in 2010 opging in de gemeente Rotterdam. “Na een paar jaar begonnen de problemen”, zegt bewoner René van den Beemd. Hij is opgegroeid in het dorp en met de stad iets verderop zegt hij ‘op Feyenoord na’ niks te hebben.

Gevoel van onveiligheid nam toe

Sociale huurwoningen werden vaker toegewezen aan ‘nieuwe’ gemeentegenoten, zag Van den Beemd. Een nieuwe, economisch kwetsbare doelgroep uit de stad trok naar het dorp, dat veel goedkopere sociale huurwoningen kent. Daarmee nam de saamhorigheid af en het gevoel van onveiligheid juist toe, stelt het comité nu. Tegelijkertijd vinden de oorspronkelijke bewoners dat de politie nauwelijks te bekennen is in het dorp, zeker ‘s nachts niet. Van den Beemd: “Hier is vrij spel voor mensen die kwaad willen doen.”

Bereikbaarheid is een van de andere problemen in het dorp. Door werkzaamheden is de voor Rozenburgers belangrijke Calandbrug over de A15 bijvoorbeeld al maandenlang gesloten. De vaarten van de veerpont naar Maassluis, waar veel jeugd uit het dorp naar school gaat, vallen vaak uit. Dagelijks zijn er files, waardoor het soms anderhalf uur duurt om Rotterdam in te komen. “Er moet gewoon iets aan de bereikbaarheid gebeuren. Stel dat je met de ambulance moet!”, zegt comitélid Bavelaar boos. “Het is al gebeurd dat die vast kwam te staan. Onacceptabel.”

Drieduizend handtekeningen

In maart kwamen de bewoners samen en startten een dorpsraad om te signaleren wat er speelt in de wijk. Dat soort raden staan in contact met de gemeente. Leden van wijk- en dorpsraden in Rotterdam worden door de kiezer zelf aangesteld. Maar de comitéleden Bavelaar en Van den Beemd hebben het niet zo met hun dorpsraad. “Het gaat er in die raad vaak te soft aan toe”, vindt Bavelaar. “Sla toch eens met de vuist op tafel! Wij hebben een petitie gehouden en drieduizend handtekeningen opgehaald. In no-time! De nood is hoog, dat vinden veel mensen hier.”

Dat burgers het heft zelf in handen nemen, ziet politicoloog Menno Hurenkamp, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, vaker. “Burgers groeperen zich uit onvrede en roepen dan zo hard mogelijk om verandering.” Autonomie staat hoog op de wensenlijst van het actiecomité. “Geef ons dorp een zak geld, zou ik tegen Rotterdam willen zeggen”, zegt Bavelaar. “Dan lossen we de dingen zelf wel op.” Het liefst zouden Bavelaar en Van den Beemd Rozenburg zelfs weer zelfstandig zien worden, bekennen ze in het dorpscafé.

Moeizaam proces

Een dergelijke wending lijkt politicoloog Hurenkamp een moeizaam proces. “Door de jaren heen zijn dorpskernen noodgedwongen opgegaan in grotere gemeentes omdat het onmogelijk werd de sociale voorzieningen zelf te blijven betalen.” Voorbeelden van dorpen die zichzelf losweekten kent hij nauwelijks.

Op het stadhuis krijgt de huidige schreeuw om aandacht in ieder geval wel gehoor. Binnenkort komen burgemeester Aboutaleb, wethouder Simons (economie en bestuur) en andere collegeleden naar Rozenburg toe. Bavelaar: “We hebben geen idee of we daarbij mogen zijn. Maar dat zijn we wel hoor, geloof mij maar.”

