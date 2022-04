ING maakt geen reclame rond het WK-voetbal, andere bedrijven lijken nog niet massaal af te haken

Hoofdsponsor ING gaat terughoudend om met het WK-voetbal in Qatar. Maar verder lijken bedrijven het toernooi niet massaal links te laten liggen.

ING gaat als hoofdsponsor van het Nederlands elftal niet naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Ook zal de bank geen reclamespotjes uitzenden rond wedstrijden. ING zegt dit jaar in te zetten op het Europees kampioenschap voor vrouwen deze zomer. De mensenrechtensituatie in Qatar maakte die beslissing makkelijk, aldus een woordvoerder.

Veel gevolgen voor het bedrijf zelf heeft de beslissing niet. Als hoofdsponsor zal het logo van ING nog gewoon op de shirtjes van de voetballers te zien zijn. De spotjes rond wedstrijden gebruikt de bank vooral om uit te dragen dat het bedrijf trotse hoofdsponsor is, niet om bepaalde producten of diensten te verkopen, aldus de woordvoerder. “Uitdragen dat wij hoofdsponsor zijn, kan ook op andere momenten. Tijdens oefenwedstrijden bijvoorbeeld.”

Als sponsor krijgt ING ook kaartjes voor de wedstrijden. Normaal worden die ingezet voor klanten en personeel. Dit keer zal het bedrijf daar geen gebruik van maken. Volgens de woordvoerder gaat het om een beperkt aantal kaarten. “Het is op twee handen te tellen.”

Ook AH en Heineken laten Qatar (deels) links liggen

Ook Heineken zegt niet met een oranjegadget of speciale WK-reclames te komen. Dat heeft verschillende redenen, aldus een woordvoerder van het biermerk. De mensenrechtensituatie in Qatar is er daar één van. Ook het seizoen – vanwege de hitte wordt het toernooi niet in de zomer, maar in de winter gespeeld – speelt mee. Een kerstcampagne ligt in die tijd meer voor de hand. Bovendien is Heineken, anders dan bij het EK, geen sponsor van het WK.

Voor Albert Heijn, dat doorgaans uitpakt tijdens WK's en EK’s, is het te vroeg om iets te zeggen over de invulling van de campagne rond het toernooi in Qatar. Het bedrijf zegt in ieder geval niet naar Qatar toe te gaan, maar wel te kijken hoe in Nederland het WK gevierd kan worden.

Ster, die reclameruimte verkoopt bij de publieke omroep, verwacht niet dat bedrijven het WK massaal links laten liggen. Integendeel, nu al komen er veel vragen binnen over de mogelijkheden om te adverteren rond wedstrijden.

10 miljoen extra omzet aan reclames

Wel verwacht Ster dat bedrijven er, net als Albert Heijn, voor kiezen om zich in de campagnes vooral te richten op het voetbal en de fans in Nederland in plaats van op Qatar. Voor Ster zelf levert een jaar met sportevenementen als het WK doorgaans zo'n 10 miljoen extra omzet op.

Het WK in Qatar is omstreden. Donderdag publiceerde Amnesty International nog een rapport over arbeidsmigranten die zullen werken als beveiliger rond het toernooi en worden onderworpen aan dwangarbeid. En vorig jaar concludeerde de Britse krant The Guardian na onderzoek dat er zeker 6500 mensen uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka tussen 2010 en 2020 zijn overleden bij de bouw van voetbalstadions of infrastructuur.

