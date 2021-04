Influencers stoppen met de pil, hun volgers ook

‘Gestopt met de pil’ staat er in kapitalen onder de video van Lenette Hermsen. Zo’n 38.000 mensen bekeken de video waarin de toen 20-jarige blondine vertelt over haar negatieve ervaringen met de anticonceptiepil. Niets is een taboe als ze vertelt over wat de pil met haar deed: ze had geen zin meer in seks en ze werd ‘knettergek’ van de stemmingswisselingen. “Voordat ik stopte met de pil bekeek ik veel van dit soort video’s”, deelt ze met haar kijkers. Daarom vindt ze het belangrijk om ook over haar ervaringen te vertellen.

De video van Hermsen staat niet op zichzelf. Verschillende vrouwelijke influencers, zoals Vera Camilla en Linda de Munck, plaatsten video’s over hun ervaringen rondom het stoppen met de pil. Hun verhalen passen bij de in maart gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat het gebruik van de pil afneemt.

Meiden worden beïnvloed door vriendinnen

Volgens Ineke van der Vlugt van Kenniscentrum Rutgers is niet onderzocht of influencers invloed hebben op de afname, maar ze kan het zich wel voorstellen. Uit marketingonderzoek blijkt dat influencers de houding tegenover een product kunnen beïnvloeden. Ander onderzoek wijst uit dat meiden beïnvloed worden door vriendinnen als het gaat om het wel of niet gebruiken van anticonceptie, zegt Van der Vlugt.

De anticonceptie-expert noemt ook andere oorzaken voor de afname: veel jongeren beginnen tegenwoordig later aan seks, hebben meer interesse in langer werkende anticonceptie, zoals een spiraal of hormoonstaafje, of kiezen voor een niet-hormonale methode vanwege bijwerkingen of vanuit de behoefte om meer controle te krijgen over hun eigen lichaam. Van der Vlugt ziet ook dat het spiraaltje de laatste jaren populairder wordt onder jongeren.

Vervelende bijwerkingen waren voor Lenette Hermsen zo’n twee jaar geleden de reden om een punt te zetten achter haar pilgebruik. “Daarna waren stemmingswisselingen, een lager libido en een droge huid verdwenen. Het ging veel beter met me”, vertelt ze. In een video op haar YouTube-kanaal deelde ze deze ervaring met haar kijkers – inmiddels ruim 86.000. Onlangs wijdde Hermsen ook nog een aflevering van haar podcast Len’s Cave aan haar ervaringen met het anticonceptiemiddel. Het onderwerp roept veel reacties op: “Regelmatig krijg ik berichtjes op Instagram van meiden die door mijn verhaal willen stoppen met de pil”.

‘De pil past niet bij een gezonde leefstijl’

De 27-jarige Denise Venghaus stopte dankzij Lenette Hermsen met de anticonceptiepil. Zij had zelf geen last van bijwerkingen, maar stopte om een andere reden. “Ik ben gaan nadenken over alle onnodige hormonen die ik in mijn lichaam stopte.” Het idee om te stoppen was al eerder door haar hoofd geschoten, vanwege verschillende video’s die zij over het onderwerp voorbij zag komen. “Daar heb ik toen niet echt naar gekeken, maar na het luisteren van Lenettes podcast ben ik meteen gestopt. Ik ben namelijk bezig met het opbouwen van een gezonde leefstijl. De pil past daar voor mij niet bij.”

Van der Vlugt juicht het toe dat influencers aandacht besteden aan anticonceptie. Toch vindt de expert het wel risicovol als alleen persoonlijke (negatieve of positieve) ervaringen worden gedeeld door influencers. Ze pleit voor het delen van evenwichtige informatie. Een risico is volgens Van der Vlugt dat de ervaring van één persoon wordt uitvergroot. “Meiden kunnen onterecht denken dat de pil voor hen geen goed anticonceptiemiddel is. Iedereen reageert anders op hormonen, en klachten kunnen ook andere oorzaken hebben.”

Hermsen is zich ervan bewust dat haar ervaring met de pil misschien anders is dan die van haar volgers. “In mijn video heb ik daarom niet gezegd: ‘Jullie moeten ook stoppen met de pil’. Ik heb alleen mijn verhaal gedeeld, omdat het mij heeft geholpen en omdat ik denk dat het anderen ook kan helpen.”

