‘Inez Weski gearresteerd vanwege doorgeven informatie aan Ridouan T.’

Advocaat Inez Weski is gearresteerd. Dat melden de Telegraaf, ANP en Het Parool. Het OM verdenkt haar ervan onrechtmatig informatie te hebben doorgespeeld aan de criminele organisatie rond Ridouan T.

Het OM bevestigt noch ontkent dat Weski is gearresteerd. “Mogelijk dat de berichtgeving later vanmiddag aanleiding is om een reactie te geven, maar dat kunnen we nu nog niet overzien", zegt een zegsman van het OM. Het kantoor van Weski is niet bereikbaar voor commentaar.

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van T., kwam naar voren dat ook Weski als doorgeefluik van T. zou hebben gefungeerd. Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden.

Advocaat in het Marengo-proces

Weski is de advocaat van Ridouan T., die ervan wordt verdacht aan het hoofd te staan van een criminele organisatie. Eerder werd levenslang geëist tegen T. en zijn groep vanwege zes moorden en vier pogingen tot moord.

