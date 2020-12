Inenten: Voor De Jonge gaat zorgvuldigheid boven snelheid

Het ongeduld neemt toe, in de samenleving en in de Tweede Kamer: wanneer kan Nederland met vaccineren beginnen? Het verlangen naar een spoedig vaccin wordt er zeker niet minder op nu het Europese medicijnagentschap EMA het vaccin volgende week al wil goedkeuren en buurland Duitsland nog dit jaar met inenten wil beginnen.

Die versnelde procedure en de haast bij de oosterburen zijn voor coronaminister Hugo de Jonge geen reden om het vaccinatieprogramma ook in Nederland naar voren te schuiven. Vooralsnog blijft het voornemen dat Nederland in januari kan beginnen met prikken, als alles meezit aan het begin van die maand. Begin volgende week komt de minister met een planning.

Voor De Jonge gaat zorgvuldigheid boven snelheid. “We willen het zo snel mogelijk doen”, zei hij na het Kamerdebat van dinsdagavond tegen Radio 1. “Maar een week eerder of later beginnen doet niet veel af aan het succes van de vaccinatie. Dat we alles zorgvuldig doen kan ook een verschil maken in hoe mensen tegen vaccinatie aankijken. Men moet weten dat het deugt en dat je de stappen zorgvuldig hebt doorlopen.”

IT-systemen

En er zijn nog wat stappen te nemen voordat de eerste naalden in Nederlandse armen verdwijnen. Na de formele goedkeuring door de Europese Commissie moeten de IT-systemen in Nederland op orde gebracht worden, komt er een advies van de Gezondheidsraad en een vaccinatierichtlijn. Als de IT werkt, kunnen ook de callcentermedewerkers opgeleid worden die de computersystemen gaan gebruiken. Ook moeten bijwerkingen van het vaccin in kaart worden gebracht en moet duidelijk worden welke groepen het vaccin beter niet kunnen nemen, omdat zij bijvoorbeeld allergisch zijn voor bestanddelen. Vervolgens verstuurt het ministerie de uitnodigingen voor de vaccinaties.

De Jonge spreekt niet van een trage voortgang, hij vindt juist dat de overheid de voorbereiding ‘in ongelooflijke snelheid’ doet. “Maar je moet geen bochten afsnijden.”

Tijdens het Tweede Kamerdebat zei De Jonge al dat de GGD’s, die de vaccinatie moeten uitvoeren, klaar zijn voor de prikoperatie. Met de eerste lading vaccins kunnen zo’n 225.000 zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Pfizer levert immers ongeveer een half miljoen vaccins, maar om die goed te laten werken, zijn twee prikrondes nodig. Voor het injecteren van die eerste lading vaccins, zijn er volgens de GGD 350 prikkers nodig. Dat personeel is voorhanden. Daarnaast stelt Defensie duizend militairen beschikbaar die kunnen coördineren en eventueel kunnen bijspringen.

Weg uit de crisis

De hoop van De Jonge is dat er spoedig na die eerste vaccinatieronde een vaccin op de markt komt dat geschikt is om grote groepen kwetsbare ouderen in te enten. Dat is de Pfizerprik niet, omdat die vanwege de lage bewaartemperatuur niet makkelijk naar verpleeghuizen te vervoeren is. Als eenmaal de kwetsbare ouderen en de zorgmedewerkers ingeënt zijn, kunnen de meest beperkende coronamaatregelen waarschijnlijk losgelaten worden, schetste de minister, temeer omdat er dan zeer veel getest kan worden. Belangrijk daarbij is wel dat het huidige hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames eerst fors gedaald is. “De combinatie van vaccinatie, maatregelen en testen moet uiteindelijk de weg uit deze crisis bieden.”

