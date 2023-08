Indonesische jongeren vieren Onafhankelijkheidsdag in Nederland: ‘Samen één en onafhankelijk’

De Onafhankelijkheidsdag is in Indonesië een nationale feestdag, lokaal bekend als Tujuhbelasan – ‘de zeventiende’. Toen Indonesië onder leiding van Soekarno de onafhankelijkheid uitriep in 1945, accepteerde Nederland dit als voormalige kolonisator niet. Dit leidde tot de Indonesische strijd om onafhankelijkheid, die vooral werd gevoerd door de pemoeda’s, de jongeren. Pas viereneenhalf jaar later, op 27 december 1949, ondertekende koningin Juliana de soevereiniteitsoverdracht.

Premier Rutte sprak afgelopen juni uit dat Nederland 17 augustus 1945 ‘volledig en zonder voorbehoud’ erkent als de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië. Hoe kijken Indonesisch-Nederlandse jongeren naar deze geschiedenis en hoe ervaren zij deze feestdag in Nederland?

llly Fajar (26), kunstenaar en student nieuwe media en digitale cultuur

“Ik vind persoonlijk, en dat is echt niet alleen omdat ik die geschiedenis zelf met me meedraag, dat de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië heel belangrijk en tekenend is voor de twintigste eeuw. Het was het eerste gekoloniseerde land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn vrijheid claimde.

De onafhankelijkheid van Indonesië heeft ervoor heeft gezorgd dat de archipel samen is gekomen. Dat duizenden eilanden en miljoenen mensen het gevoel hadden: wij zijn samen één en onafhankelijk. Dat heeft me altijd erg geïnspireerd.

Mijn ouders zijn allebei Javaans en rond de jaren zeventig hierheen gekomen om te studeren. Zij hebben mij historisch en politiek bewust opgevoed. Mijn familie stond dichtbij de onafhankelijkheidsstrijd. Zo was mijn stiefoma vroeger een gezelschapsmeisje voor de kinderen van Soekarno.

Onafhankelijkheidsdag wordt bij ons thuis nooit overgeslagen. Meestal vieren we die bij de Indonesische ambassade in Den Haag, maar ik ben ook wel naar de ambassades in Parijs en Berlijn geweest. Daar is het toch anders, daar zijn geen Nederlandse Indonesiërs en hangt er geen spanning.

Ruttes uitspraken over de onafhankelijkheidsdatum vond ik slap. Die erkenning is slechts symbolisch. Ik vind dat Nederland de datum ook juridisch moet erkennen. Omdat alle acties die daarna zijn ondernomen dan niet als binnenlandse opstand worden gezien, maar wettelijk oorlogsmisdaden zijn.

Ik zou graag zien dat in Amsterdam de vrijheid van Indonesië wordt gevierd. Zoals bijvoorbeeld bij Keti Koti of Kwaku. Op een manier waarop iedereen daar een les uit kan trekken en zich kan aansluiten bij de feestelijkheden, ook als je niet direct betrokken bent.”

Jan Ismail Kurt Attila Bruist (23), student docent geschiedenis.

“Ik heb Sundanees, Moluks, Nederlands en Japans bloed. Doordat mijn familie alle kanten van de koloniale geschiedenis vertegenwoordigt ben ik er altijd al geïnteresseerd in geweest. Maar ik heb me van kinds af aan het meest verbonden gevoeld met Indonesië. Misschien wel omdat ik in een dorp in het oosten van het land opgroeide, waar er als niet-wit persoon toch anders naar me gekeken werd.

De Indonesische Onafhankelijkheidsdag vier ik dan ook. Ik ga naar de ambassade toe of spreek af met vrienden. Sinds mijn vijfde kom ik regelmatig bij familie in Indonesië, en heb ik de feestdag in Jakarta en op Bali meegemaakt. De vieringen ter plekke doen me denken aan een mengelmoes van Koningsdag en 5 mei. Iedereen is vrij, buiten, er zijn festivals en er worden spelletjes gespeeld die wij zullen herkennen als spijkerpoepen of koekhappen – maar dan met kroepoek.

Voor mijn opleiding tot docent geschiedenis heb ik gestudeerd en les gegeven in Yogyakarta. Daar krijgen ze een versie mee van de koloniale geschiedenis vanuit het Indonesische perspectief. Maar zelfs daar wisten ze niet dat het land bij de soevereiniteitsoverdracht 4,5 miljoen aan schulden van Nederland moesten overnemen, en ze daarmee eigenlijk hun vrijheid hebben moeten afkopen.

Op de Nederlandse middelbare school zie je dat 350 jaar lang kolonialisme in misschien twee bladzijden wordt verteld. En anderhalve pagina gaat dan over wat er is gebeurd tussen 1945-1949. Dat is wel erg mager. Ik was positief verrast dat tijdens mijn huidige studie er meer aandacht voor is. Ik kijk er naar uit om als docent bij te dragen aan het bewustzijn over Indonesië en de strijd voor onafhankelijkheid.”

Eva Umi Annisa van Wolferen (26), student cultureel erfgoed

“Wat de Indonesische onafhankelijkheid voor mij betekent is onbeschrijflijk. Ik kan er geen woorden aan verbinden, omdat het iets is wat wij ons niet kunnen voorstellen. Zo lang onderdrukt worden en dan eindelijk vrijheid vieren. We lijken nog steeds niet te beseffen wat voor impact de kolonisatie en strijd voor onafhankelijkheid heeft gehad van generatie op generatie.

Mijn moeder is Nederlands, mijn vader komt van Sumatra. Hij is daar op een plantage geboren. Het was bizar om die plek te bezoeken en iets als Nederlandse architectuur te herkennen. Mijn Nederlandse oudoom vocht in het KNIL, het koloniale leger van Nederland in Indonesië. Hoewel het initieel een botsing was, was er uiteindelijk juist verbroedering tussen hem en mijn vader. Ze hadden allebei warme herinneringen aan het land.

Mijn vader voelde zich hier in Nederland niet thuis en is een aantal jaar geleden terug naar Sumatra verhuisd. Ik kom elk jaar op het eiland en heb daar dan ook de Onafhankelijkheidsdag meegemaakt. Dat wordt uiteraard gevierd met heel veel lekker eten.

Ik snapte in het begin nog niet helemaal hoe belangrijk deze dag is. Wat voor lading deze heeft en hoe dichtbij het verleden eigenlijk is. Er wordt te weinig over gepraat. Niet in de familie, niet op school. Ik merk wel dat er langzaam steeds meer bewustzijn komt bij de jongeren van mijn generatie.

Dat de Indonesische Onafhankelijkheid hier niet echt leeft, maar de Indië-herdenking wél, vind ik pijnlijk. Waarom is daar zo’n groter platform voor dan voor de Indonesiërs? Dat zegt veel over de onwetendheid en het onbegrip in Nederland.”

Lees ook:

‘Bij een waardige herdenking is het belangrijk dat een gevoel van verbondenheid wordt gecreëerd’

Herdenken gaat gepaard met discussie, bleek ook weer in de aanloop naar de Indiëherdenking van dinsdag. Toch is het heel belangrijk, weet onderzoeker Bertine Mitima-Verloop.