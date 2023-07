Indonesië: ‘Kunstschatten blijven toegankelijk voor publiek’

De Indonesische regering zal ervoor zorgen dat roofkunst uit Nederlandse musea toegankelijk blijft voor het grote publiek. Dat zei de Indonesische directeur-generaal Hilmar Farid (Cultuur) maandagochtend tijdens de overdracht van een groot aantal geroofde kunstschatten aan Indonesië.

De Nederlandse en Indonesische staat tekenden maandagochtend in het Leidse museum Volkenkunde de officiële overdracht van de objecten. Met twee krabbels op papier is Indonesië nu eigenaar van de zogeheten Lombokschat, vier godenbeelden, een ceremoniële dolk en een flink aantal Balinese kunstwerken.

Beelden terug in de tempel

De stukken worden binnen nu en een halfjaar naar Indonesië overgebracht, waar ze allereerst tentoongesteld worden in het Nationaal Museum in Jakarta. Daar worden de objecten gezamenlijk verwelkomd op Indonesische bodem, in sommige gevallen na een afwezigheid van tweehonderd jaar.

Wat er vervolgens met de waardevolle kunstschatten gebeurt, is volgens Farid nog niet uitgekristalliseerd. “We onderzoeken nog of de vier grote beelden terug kunnen naar de Singosari-tempel op Oost-Java, de plek waar ze werden geroofd. Dat zou logisch zijn, want de tempel is nog altijd in gebruik. Deze beelden hebben dus niet alleen artistieke maar ook gebruikswaarde.”

Behoud is absolute prioriteit

Daarnaast wil Farid ook niet uitsluiten dat de Lombokschat terugkeert naar het Indonesische eiland waarnaar die is vernoemd. Dat gebeurt wel alleen als de stukken openbaar toegankelijk blijven en geen schade oplopen, benadrukt hij. “De objecten moeten in goede staat blijven, dat heeft onze absolute prioriteit.” Nederland draagt de stukken onvoorwaardelijk aan Indonesië over en kan dus geen eisen stellen aan de manier van bewaren.

Onlangs ontstond in Duitsland enige ophef na de onvoorwaardelijke teruggave van de zogeheten Benin Bronzen aan Nigeria. Kort na de overdracht gaf de Nigeriaanse regering de stukken onverwacht door aan een afstammeling van het vorstendom Benin. De vrees bestaat dat hij de kostbare stukken niet in een openbaar museum plaatst, maar in zijn eigen paleis.

Lees ook:

Lombokschat en ander betwist erfgoed terug naar landen van herkomst

Honderden geroofde of anderszins dubieus verkregen museumobjecten gaan terug naar Indonesië en Sri Lanka. Het gaat onder meer om edelstenen, beelden, houtsnijwerk en sierwapens.