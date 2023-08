Indisch Platform 2.0 ontgoocheld door afzegging Halsema. ‘Ze is gezwicht voor druk’

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam maakte dinsdag bekend dat ze de Indië-herdenking op 15 augustus op de Amsterdamse Dam boycot. Ze trekt zich terug vanwege een spreker: Palmyra Westerling, de dochter van Raymond Westerling.

Palmyra Westerling zet zich in voor eerherstel van haar vader, een zeer controversiële Nederlandse militair uit de geschiedenis van de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Om de Indonesische opstand in Zuid-Celebes te onderdrukken, ging hij zich te buiten aan oorlogsmisdaden .

De herdenking op de Dam is georganiseerd door Stein, wier organisatie drijft op donaties en regelmatig herdenkingen en demonstraties organiseert om de Indische stem krachtig te laten horen, ook in het politiek debat. De stichting streeft naar rechtsherstel.

Hoe groot haar aanhang binnen de versnipperde Nederland-Indische gemeenschap precies is, is onbekend. Stein meldt zelf dat duizenden mensen zich bij haar stichting voor het rechtsherstel hebben aangesloten. “Want er zijn veel pijnpunten in de Indische gemeenschap. Daar kunnen we niet omheen.”

Inclusief is een herdenking alleen als alle stemmen gehoord worden

Stein is boos over het afhaken van Halsema. Het was Halsema al veel langer bekend wie er zou spreken tijdens de herdenking, zegt ze. “Maar maandag kreeg ik een telefoontje van het stadhuis. Niet van de burgemeester zelf, maar van een ambtenaar van de afdeling Externe Betrekkingen. De laatste dagen zag ik zelf al hoe de druk op Halsema groeide. Op sociale media verschenen oproepen om de bijeenkomst te cancelen. Daarvoor is de burgemeester gezwicht, dat valt me heel erg tegen van haar.”

In plaats daarvan gaat Halsema nu, een dag later, naar de Dekoloniale Indonesië Nederland Herdenking bij het Monument Indië-Nederland op het Amsterdamse Olympiaplein. Een bijeenkomst waarbij ‘de gedeelde koloniale en oorlogsgeschiedenis centraal staat’, schrijft de burgemeester, en die volgens haar ‘wel inclusief’ is.

Dat laatste steekt Stein, die in het dagelijks leven actief is in de media- en marketingwereld. “Bij een inclusieve bijeenkomst, moet er aandacht zijn voor alle leed, dus ook voor het leed van de mensen voor wie ik mij inzet. Veel mensen zijn de vader van Palmyra dankbaar, zij vinden dat hij hun leven heeft gered. Het had een kleinschalige, liefdevolle herdenking moeten zijn. Een van de spreeksters, een 91-jarige vrouw, wil Palmyra ook op de Dam dan ook bedanken voor de inzet van haar vader. Maar dat geluid mag kennelijk niet gehoord worden.”

Oorlogsmisdaden? Daarover spreken is zo gemakkelijk

“Het is niet aan mij om te oordelen over Westerling”, zegt Stein. “Ik weet wel dat hij in opdracht van de Nederlandse staat werkte. Het is ook zo gemakkelijk om te spreken over oorlogsmisdaden. Begrijp me goed: er zijn vast misdaden begaan, in een oorlog gebeuren altijd verschrikkelijke dingen. Maar dan moet je wel breder kijken dan nu gebeurt. Het was chaos in Nederlandse-Indië, toen de republiek Indonesië werd uitgeroepen. Nu wordt de focus verlegd, ook met die vorig jaar verschenen officiële studies (van Niod, KITLV en NIMH, red.) naar de inzet van Nederlandse militairen. Nu is de dominee aan het woord, het gaat om schuld en boete, ook om economische belangen. Er worden excuses aan Indonesië aangeboden. Maar waar blijft de aandacht voor de andere kant van het verhaal?”

“Mijn opa is in Zuid-Sulawesi afgeslacht, vlak voor het incident op Celebes waarop Westerling zo is afgerekend. Mijn moeder zag hoe de opstandelingen meisjeshoofden hadden gespiesd, zeer traumatiserend was dat voor haar. In de ogen van mijn ouders is het heel vreemd hoe nu gesproken wordt over onze geschiedenis in Nederlands-Indië. En daarin stonden zij niet alleen. Vergeet niet, dit trauma werkt generaties lang door. Ook omdat wij heel veel onbegrip hebben ervaren, bijvoorbeeld hoe Nederland in 2015 Indische ambtenaren en Knil-militairen heeft afgescheept met een eenmalige compensatie van 25.000 euro voor achterstallig loon − en dan alleen voor de zeshonderd die toen nog in leven waren, niet voor hun nabestaanden, dan begrijp je wel hoe men zich voelt. En van schadeherstel, voor wat mensen zijn kwijtgeraakt, is al helemaal geen sprake.“

“Maar in Nederland is het Indië-debat verworden tot een meedogenloze linksrechtsstrijd. Wij worden daarbij gestigmatiseerd en zwart gemaakt, door linkse activisten en zelfbenoemde historici. Alsof wij alles goed praten! Maar zo is het niet. Alle leed verdient aandacht, ook het leed dat ons is aangedaan.”

