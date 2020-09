India zet versoepelingen door, ondanks coronarecords

Terwijl India met ruim 4,2 miljoen gevallen de tweede plek heeft ingenomen van landen met de meeste positief geteste coronapatiënten, met alleen de VS nog voor zich, is ook de vierde fase van versoepelingen ingegaan. Maandag reed de metro in steden als Delhi en Bangalore weer voor het eerst in zes maanden, en later deze maand mogen groepen tot honderd mensen weer bijeenkomen. De enige plekken die voorlopig nog dicht blijven zijn scholen, bioscopen en zwembaden. Ook blijft het internationaal luchtverkeer beperkt tot evacuatievluchten.

De noodzaak van versoepelingen is duidelijk: vorige week werd een krimp in de economie gepubliceerd van 23,9 procent over het kwartaal van april tot en met juni. Dit is meer een schatting dan een meting, aangezien zeker 40 procent van het bruto binnenlands product in India uit de informele sector komt en dus onmeetbaar is. De jaarlijkse economische cijfers worden meestal na twee jaar nog bijgewerkt wanneer meer feiten op tafel liggen.

Zeker is wel dat de grootste slachtoffers van de krimp de kleine, informele ondernemers en huishoudens met lage lonen zijn. Hoewel al in mei de eerste versoepelingen ingingen, is het volgens analist Neelkanth Mishra van Credit Suisse nog lang niet genoeg. "Lokale overheden passen nog steeds onbewezen maatregelen toe als lockdowns in weekenden of willekeurige dagen", schreef hij in de krant Indian Express.

De sterftegraad lijkt erg laag

Mishra, die meermaals als adviseur voor de overheid optrad, pleit voor meer antistoffen-steekproeven. Deze wezen tot nu toe uit dat in steden als Mumbai grote delen van de bevolking al besmet zijn geweest zonder ziek te worden - en dat de sterftegraad dus erg laag lijkt te zijn. "Zulke studies zijn nodig om de angst onder de mensen te verminderen." Die angst draagt volgens hem inmiddels net zo veel bij aan verminderde economische activiteit als restricties, en dit zal de komende maanden ook blijven doorwerken.

Door dichte scholen valt bijvoorbeeld de schooltransportsector stil, waarin gewoonlijk jaarlijks 14 miljard euro wordt omgezet. De scholen mogen van de centrale regering in principe weer open, maar de meeste deelstaten durven er nog niet aan. In Delhi liet twee derde van de ouders desgevraagd aan de lokale regering weten het nog niet veilig te vinden.

De regering probeert mensen gerust te stellen door te stellen dat het almaar stijgende aantal nieuwe gevallen per dag voornamelijk is toe te schrijven aan het feit dat er steeds meer wordt getest. Op de meeste dagen worden meer dan een miljoen mensen getest, vergeleken met zo'n 200.000 in juli. Het aandeel van de testen die positief blijkt is een stuk lager dan een paar maanden geleden.

Hoewel het aantal doden niet ernstig toeneemt, legt het virus wel het zwakke zorgsysteem op het platteland bloot. Vooral in armere deelstaten als Bihar is een chronisch tekort aan artsen en ziekenhuizen. Hier sterven mensen aan corona doordat ze niet op tijd behandeld kunnen worden. Ook dit is, tegenstrijdig als het misschien lijkt, een reden voor de versoepelingen. Nu het virus in heel India diep is doorgedrongen, is er dringend belastinggeld nodig voor investeringen in de zorg.

