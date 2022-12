Inclusief slavernijexcuus toont vooral de emancipatie van nazaten

Mensen, geruild voor acht vaatjes smeer, voor vijf pistolen of voor 128 slaaplakens. Ergens in het Nationaal Archief waar Mark Rutte maandag namens de Nederlandse staat excuses aanbood voor het slavernijverleden, ligt een vergeeld lijstje uit 1732 waarop dit ‘misdadige systeem’ zoals de premier slavernij noemde, pijnlijk concreet wordt.

De slavernijdocumenten in het archief tonen ‘de absurditeit van een systeem waarin de ene mens de andere mens tot handelswaar maakte’, zei Rutte maandag in zijn toespraak.

Een historische toespraak, omdat hij namens de Nederlandse staat zijn excuses aanbood. “Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn er in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt en mishandeld”, zo sprak hij.

Lijst van goederen waarvoor Nederlandse slavenhandelaren Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen verruilden. 1732 Beeld Nationaal Archief

Geen relativerende toon

Na al het gedoe dat voorafging aan het excuus – van een kort geding om het tegen te houden tot een lijmpoging in Suriname – hing het succes volledig af van de tekst. In hoeverre sloot de toespraak van Rutte aan bij de wensen van de excuus-ontvangers, die ze last minute nog op tafel mochten leggen tijdens ingelaste Catshuisgesprekken?

In ieder geval sloeg Rutte géén relativerende toon aan, zoals in het verleden vaker gebeurde in het debat over het slavernijverleden. Hij noemde de geschatte aantallen slaafgemaakten die verhandeld werden, maar liet weg dat dit ‘maar’ 5 procent van de totale trans-Atlantische slavenhandel was. Nee, de getallen kwalificeerde hij juist als ‘onvoorstelbaar’.

Gruwelijk, verschrikkelijk, afschuwelijk, wreed, onmenselijk, onrechtvaardig, hardvochtig: zijn toespraak stond bol van de morele oordelen. Ook gaf hij blijk van kennis van de geschiedenis, door heel specifiek in te gaan op wat het Nederlandse slavernijverleden behelsde, tot en met het afhakken van ledematen en het brandmerken van slaafgemaakten.

‘Ik had het mis’

Wie de brieven van allerlei organisaties van nazaten aan het kabinet bestudeert, zoals het Landelijk Platform Slavernijverleden of The Black Archives, ziet dat het hen vooral te doen is om erkenning voor de rol die het slavernijverleden nu nog speelt. Ook daar ging Rutte uitgebreid op in, mede omdat hij hier zelf een bekering in doormaakte.

“Lange tijd dacht ik dus eigenlijk: het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid.”

Hij stipte ook de ‘spirituele’ kant van de doorwerking aan, waarmee hij aansloot bij het geloof onder een deel van de nazaten dat de pijn van voorouders wordt overgedragen op volgende generaties. Slavernijhistoricus Karwan Fatah-Black zei na de toespraak: “Het kabinet heeft zich duidelijk laten informeren door de wetenschap, activisten en nazaten.”

Toch heeft het kabinet ook adviezen niet opgevolgd. Zo zette het 19 december door, ondanks het kort geding van Surinaamse organisaties om dat te voorkomen en ging het niet in op het eisenpakket van belangenorganisaties. Rutte noemde slavernij ‘een misdrijf tegen de menselijkheid’, een juridische term, maar sprak nog geen voornemen uit dat ook in de wet te verankeren. Dat was juist een van de belangrijkste adviezen van de Dialooggroep Slavernijverleden, op wiens rapport het kabinet gisteren een reactie gaf. Door dat in de wet te verankeren erken je het onrecht van destijds officieel, wat voor nazaten betekenis heeft

Teken van wederzijdse betrokkenheid

Ook noemde Rutte, na kritiek op de eenzijdige focus op slavernij in Suriname en op de Cariben, nu ook slavernij in Indonesië, die minstens zo omvangrijk was, al dan niet groter. Maar de 200 miljoen die het kabinet uittrekt voor nader in te vullen bewustwording, is alleen bestemd voor de omgang met het trans-Atlantisch slavernijverleden.

De vraag is nu of de kracht van Ruttes woorden het wint van de schade die de excuusverrassing aanrichtte in de afgelopen weken. ­Velen voelden zich gepasseerd en het debat over het slavernijverleden in de samenleving ging met veel strijd, verwijten en verwensingen gepaard.

Je kunt een fel debat ook zien als ‘teken van wederzijdse betrokkenheid’, schreef historicus Guno Jones over de ophef in 2011 over de serie De Slavernij. ‘Omdat de participanten elkaar in de strijd om de betekenis van het Nederlandse slavernijverleden als gesprekspartners, als medeburgers in dezelfde gespreksruimte erkenden.’

Het is een observatie die zomaar ook voor het excuusdebat zou kunnen opgaan.

Lees ook:

Eerherstel voor Tula, het is een begin voor Curaçao

Excuses voor en erkenning van het slavernijverleden worden gevoeld op Curaçao. Nu nog het herstel van alle schade. “Er valt door Nederland nog veel recht te zetten.”