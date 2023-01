Inchecken met je bankpas, telefoon of smartwatch, binnenkort kan het in het ov

Wie met de trein reist, hoeft vanaf dinsdag geen ov-chipkaart of vooraf gekocht kaartje op zak te hebben. Ook met een gewone bankpas of mobiele telefoon kunnen passagiers betalen voor ritjes met het openbaar vervoer, vergelijkbaar met het contactloos afrekenen van boodschappen in de supermarkt. De nieuwe manier van in- en uitchecken is niet meteen overal in het land mogelijk, maar eind maart doet iedere vervoerder op alle plekken mee.

“Het verlagen van de drempel om de trein of bus te pakken is het hoofddoel”, legt Bas van Weele uit. Hij leidt OVpay, de merknaam die het gezamenlijke openbaar vervoer heeft bedacht voor de nieuwe betaalmethoden. “We willen het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken, hen bij twijfel tussen de auto en het ov bewegen om sneller te kiezen voor die laatste optie. We verwachten een lichte groei van het aantal reizigers.”

Meerderheid reist zonder kortingsabonnement

De nieuwe betaalmogelijkheid is niet alleen voordelig voor toeristen of mensen die sporadisch de trein gebruiken, gaat hij verder. “Het verbaast mensen vaak, maar veruit de meerderheid van alle passagiers heeft geen kortingsabonnement, ze gebruiken hun chipkaart voor het volle tarief op saldo. Ook voor hen kan het handig zijn om over te stappen naar contactloos betalen.”

Wie wél met korting treint, of in de eerste klas, moet nog even geduld hebben. Reizen met bankpas, creditcard of smartphone kan voorlopig alleen voor het volle tarief en in tweede klas. Dat komt omdat banken vooralsnog niet uit de voeten kunnen met vooraf betaalde abonnementen of facturen die juist aan het eind van de maand worden verstuurd. In het bancaire systeem worden transacties per dag afgerekend.

Nederland komt als eerste met nationale aanpak

In Brussel kunnen reizigers al geruime tijd contactloos afrekenen in de metro, ook voor de rode dubbeldekkers in Londen is geen kaartje meer nodig. Waarom kan het nu pas hier? “Dat zijn losse steden en vervoerders”, legt Van Weele uit. “Op andere plekken in België kun je niet reizen met je bankpas. Nederland is het eerste land ter wereld waar je overal met je bankpas kan reizen. Om dat voor elkaar te boksen, hebben we tal van stappen moeten doorlopen. We zijn op kleine schaal begonnen, en hebben het betaalsysteem steeds weer wat uitgebreid.”

Over privacy hoeven reizigers zich geen zorgen te maken, verzekert Van Weele. “We zijn netter dan netjes. Reisinformatie en betaalinformatie worden niet gekoppeld, de banken krijgen geen inzage in de reizen die mensen maken, en andersom komen de ov-bedrijven niets te weten over de banktransacties van hun passagiers. Ook de conducteur, die het vervoerbewijs controleert door de bankpas te scannen, krijgt geen extra informatie te zien.”

OV-chipkaart vanaf 2024 niet meer te gebruiken

Al vervangt de bankpas de ov-chipkaart dus niet, op termijn wordt die wel vervangen. De techniek achter de kaart, die sinds 2011 geldig is in Nederland, is namelijk flink verouderd, het systeem werkt op basis van een technologie die eind vorige eeuw is ontwikkeld. Vanaf 2024 zullen de huidige kaarten niet meer te gebruiken zijn, verwacht OVpay, de vervanger wordt vanaf het najaar ingevoerd. Dat hoeft niet per se een plastic kaart te zijn, reizigers kunnen ook gebruik maken van een app op de smartphone.

De introductie van de nieuwe betaalvormen kost de ov-bedrijven 100 miljoen euro. Een deel is opgegaan aan 60.000 poortjes op stations en nieuwe kaartlezers voor in bus, tram en metro.

