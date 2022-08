In Zuid-Holland bedient de voormalige fysiotherapeut de sluisdeuren

Hij is nog maar twee weken brug- en sluiswachter, maar toch staat Bert Paff tamelijk zelfverzekerd achter het bedieningspaneel van de schutsluis in Bodegraven. Middenin het drukke centrum van het Zuid-Hollandse dorp zorgt hij ervoor dat pleziervaartuigen hun weg over de Oude Rijn kunnen vervolgen. Op deze doordeweekse ochtend in de zomervakantie wachten zo’n tien schepen aan de meerpalen tot Paff de sluisdeuren open zet.

Op vijf videoschermen houdt hij de vaartuigen in de gaten, en zo nu en dan tuurt hij de drukke Brugstraat in om te zien of het wegverkeer netjes achter de slagbomen blijft staan. Sommige fietsers gooien werkelijk alles in de strijd om de trein te halen, heeft hij inmiddels geleerd. Het is dus goed opletten voor de 59-jarige Paff, die zijn opleiding tot sluiswachter officieel nog niet eens heeft afgerond.

Geen relevante ervaring, wel brugwachter

Zijn vliegende start als brugwachter is enigszins noodgedwongen. Zoals zoveel bedrijven en organisaties kampt ook hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met een personeelstekort. Met veel kunst- en vliegwerk lukt het nu nog om de gaten in het rooster te vullen, maar in het uiterste geval moet de sluis dicht. En dat is geen prettig vooruitzicht voor de pleziervaart: je bent al gauw uren langer onderweg om op bestemming te komen.

Freek Braam maakt een praatje met de schippers van een plezierjacht. Beeld Werry Crone

Paff kwam als beste uit de bus in een sollicitatieprocedure waar maar zes kandidaten op reageerden. Relevante ervaring heeft hij niet, geeft hij grif toe, want hij werkte voorheen in de logistiek. En hoewel zijn vader en moeder regelmatig uit varen gingen, bleef zijn eigen rol meestal beperkt tot het verzorgen van de cactusverzameling in het ouderlijk huis. Wel heeft Paff twee dingen die hem onderscheiden van de andere sollicitanten: enthousiasme en goede sociale vaardigheden. Het is in deze arbeidsmarkt soms voldoende om de concurrentie achter je te laten, zeker als het omscholingstraject maar enkele maanden duurt.

Omgeschoolde fysiotherapeut

Verder vult het hoogheemraadschap het rooster met externe inhuur. Maar ook bij die commerciële partijen is de krapte merkbaar. Hadden de externe sluiswachters vroeger vaak een lange staat van dienst, inmiddels zijn het voornamelijk nieuwkomers in het vak. “We hebben al voormalige postbode en ICT-er gehad, en zelfs een omgeschoolde fysiotherapeut”, zegt Freek Braam, beheerder van meerdere sluizen in de regio, waaronder die in Bodegraven. “Een beetje gechargeerd kun je zeggen: die mogen alleen op de knopjes drukken, want daar worden ze voor betaald.” Het volstaat, maar het liefst had hij meer eigen mensen in dienst gehad.

Ondertussen is Paff druk bezig met het verwijderen van onkruid. Dat is, mede door het personeelstekort, al even niet meer gebeurd. Vlak boven de waterlijn groeien varens uit de houten sluisdeuren, en ook in de vochtige voegen van de kademuur hebben zich planten genesteld. Het heeft geen enkele invloed op de werking van de sluis, maar toch is Braam ze liever kwijt dan rijk. “Het is een onverzorgd gezicht, het oog wil ook wat.”

Buitenkansje voor oudere werknemers

Juist voor wat oudere omscholers zoals Paff is het beroep van brug- en sluiswachter een buitenkansje, denkt Braam. Met name voor degenen die hun hele leven met de handen hebben gewerkt, en daardoor op zoek zijn naar een meer zittend beroep. Zo schoolt het Hoogheemraadschap op dit moment een voormalige muskusrattenvanger om die last kreeg van zijn knieën. “Die kan hier nog jaren uit de voeten”, zegt Braam. “Zolang je maar van een praatje houdt met de schippers en fietsers.”

