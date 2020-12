In Zeeland dreigt het einde van de ‘intensive care’ van de jeugdzorg

Jovita de Ruysscher heeft drie kinderen, van drie verschillende mannen. Vijf jaar geleden werden ze bij haar weggehaald en door een rechter onder toezicht gesteld. Een gezinsvoogd van de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Intervence begeleidt sindsdien de kinderen en hun verzorgers in de verschillende thuissituaties. De meeste zorgen maakt De Ruysscher zich om de jongste, haar zoon van elf. Hij woont bij zijn vader. “We zijn hard bezig om zijn grootste wens te laten uitkomen: bij mij wonen. Onze gezinsvoogd speelt daarbij een grote rol. Ik ben bang dat alles nu gaat veranderen. Een nieuwe voogd die we opnieuw moeten leren vertrouwen? Ik moet er niet aan denken.”

Het is een treurige situatie, vinden zowel de gemeenten als de directie van Intervence. Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn gemaakt voor jeugdzorg (tegen 15 procent minder budget), hebben zowel gemeenten als zorgorganisaties op grote schaal financiële problemen. “De Zeeuwse gemeenten staan voor lastige dilemma’s”, zegt Intervence-bestuurder Sira Kamermans. “Dat begrijp ik. Maar nu zijn de financiën leidend. Volgens mij moet dat de kwaliteit van zorg zijn. De continuïteit van de behandeling van onze gezinnen komt nu onder druk.”

Stabiele partner

Dat laatste valt mee, zegt Jack Werkman (wethouder in Sluis) namens de dertien gemeenten. Al had ook hij liever gezien dat Intervence de zorg kon blijven bieden. “Maar de afgelopen twee jaar hebben we 1,4 miljoen euro extra bijgedragen om de zorg in stand te houden. Deze organisatie kan gewoon niet zelfstandig blijven bestaan. We zoeken een stabiele partner. Dat is Intervence niet.”

Het betekent dat de organisatie, die ruim 700 gezinnen begeleidt met 1100 kinderen, ergens in 2021 ophoudt te bestaan. Tot die tijd, verzekert Werkman, zal er een warme overdracht van dossiers plaatsvinden naar de drie organisaties die de werkzaamheden overnemen: het Leger des Heils, William Schrikker Groep en Briedis Jeugdbeschermers. “Zij kunnen het wel voor onze prijs doen.”

Juist over die overdracht maken de cliënten zich grote zorgen. Cliëntenraadvoorzitter Niek de Klerk: “We praten over gezinnen die duurzaam zijn ontwricht: mishandeling, misbruik, ernstige vechtscheidingen, kinderen die dood willen. Hulp is hier niet altijd welkom. Wij weten dat niet alle medewerkers van Intervence mee zullen gaan naar de andere organisaties. Daarnaast worden vacatures voor gezinsmanagers in de gedwongen jeugdzorg maar heel moeizaam ingevuld. Ze trekken in Zeeland heus niet zo maar een blik open.”

Goedkoper werken, zit er niet in

Volgens Kamermans vragen veel cliënten zich af hoe het nu verder moet. Ze kan er zelf ook geen antwoord op geven. Goedkoper werken, zit er niet in. “Wij verzorgen alleen maar gedwongen hulpverlening. Noem ons de intensive care van de jeugdzorg, wij doen enkel zware, intensieve en dus dure trajecten. En die vragen steeds meer van ons, kan ik je verzekeren. Ik weet dat er om die reden wethouders zijn die met de situatie worstelen en dit niet de oplossing vinden. Daarom geven we de hoop nog niet op.”

Dat doet ook Jovita de Ruysscher niet. Vooral voor haar zoon. “Hij heeft eindelijk vertrouwen in zijn gezinsvoogd. Als ik hem vertel dat er misschien een nieuwe komt, kan hij dat echt niet verwerken, vrees ik.”

Lees ook:

Belangrijke jeugdzorgorganisaties staan op omvallen, terwijl kleine aanbieders grote winst boeken

Terwijl nieuwe, kleine aanbieders het prima doen, staan vele van de belangrijkste jeugdzorgorganisaties op omvallen, blijkt uit onderzoek.