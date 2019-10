In Woensel-West zijn ze blij een vogelaarwijk te zijn

Ach, mijmert Frans Visters, dat oude imago van Woensel-West had best zijn voordelen. Verschenen ze ergens met een groep uit de wijk, dan werd iedereen bang. Volgens de 59-jarige ijzerhandelaar was zelfs de politie er nooit gerust op als ze met hem en zijn makkers te maken kregen. De buurt die bekend stond om prostitutie en criminaliteit is een beetje duf geworden. “Wij zaten de hele dag buiten, nu hebben mensen een baan. Het is veiliger geworden, maar niet gezelliger.”

Dit is een stukje Eindhoven waar de handtekening van Ella Vogelaar onder staat. Dat je er gewoon over straat kunt, is opzienbarend voor wie de oude situatie kent. “Wij werden op klaarlichte dag op straat bedreigd, waar de kinderen bij waren”, zegt Nienke Bruinsma van de Buurtonderneming Woensel-West. Die organisatie werd opgetuigd met de middelen die beschikbaar kwamen voor de vogelaarwijken. De gemeente, woningcorporatie Trudo, onderwijs en bewoners werken hierin samen om Woensel-West vooral op sociaal gebied te versterken.

Voorzitter is Yvonne van Mierlo, tevens directrice van basisschool ‘t Palet. Ze bracht de eerste jaren van haar leven door in de Stevinstraat, in een van de oude huurhuizen van haar vaders werkgever Philips. “We hebben de focus op de jeugd gelegd. Er mocht niet nog een generatie in achterstand opgroeien. We organiseren veel naschoolse activiteiten voor de algemene ontwikkeling van kinderen. En Trudo beïnvloedt de instroom van nieuwe bewoners door voorrang te geven aan mensen die zich voor de wijk willen inzetten. Op het hoogtepunt hadden we alleen langs die weg tweehonderd actieve vrijwilligers.”

Volgens Nienke Bruinsma is de wijk nu zo ver dat gezinnen met jonge kinderen in Woensel-West willen komen wonen. “Tien jaar geleden waren ze alleen maar bezig met wegkomen.” Bruinsma herinnert zich een maand in 2003, toen in en rond de centrale Edisonstraat meer dan honderd geweldsincidenten plaatsvonden. “Serieuze zaken, met messen en vuurwapens.”

Voor Bülent Daldal (45) was het slikken toen hij in 1992 het Turkse Isparta achter zich liet en bij zijn ouders in Woensel-West kwam wonen. Het droombeeld van dure auto’s en moderne woningen kon de prullenbak in, Daldal trof criminaliteit en niet-geschilderde huizen. “Wat een arm land, dacht ik. Er was niets te doen, bewoners hadden geen controle over hun kinderen. En elke avond stond er politie in de straat. Nu is het tien keer beter, de saamhorigheid is enorm. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. De buurt heeft iets voor hen gedaan, op hun beurt willen ze iets teruggeven.”

De verbeterde sfeer en veiligheid zorgt ervoor dat zelfs ouders van elders hun kinderen in Woensel-West naar school brengen vanwege de kwaliteit van het onderwijs. Yvonne van Mierlo: “Mevrouw Vogelaar heeft heel veel goeds gedaan voor ons. Door zo veel en langdurig geld in een wijk te pompen, kon je – mits goed georganiseerd – echt effect verwachten.”

Eigenlijk snapt Frans Visters ook wel dat er iets moest gebeuren. Sterker, hij is nu een van de vele vrijwilligers en bouwt hutten met de jeugd. “De wijk is ook goed voor mij. Ik kan bijvoorbeeld niet lezen en schrijven, dat leer ik nu bij juffrouw Ria. Een hele goede juf. Want als je mij iets wilt leren, moet je flink wat geduld hebben.”

