In Winterswijk werd geschaatst: ‘We zijn er best trots op dat ons dit in april is gelukt’

Of schaatsen op natuurijs in april een unicum is in Nederland? “Ik hoorde het vanmorgen wel iemand zeggen.” Aan het woord is ijsmeester Hendrik van Prooije, van de Winterswijkse IJsvereniging. De hele nacht heeft hij gewerkt aan de baan, die zondagochtend even open kon.

De Winterswijkse ijsvereniging voerde haar voorbereidingen met opzet onder de radar uit, vertelt de ijsmeester. “We wilden niet geheimzinnig doen maar als je van te voren zegt dat er zondagochtend ijs ligt en het lukt niet, dan zeggen mensen: ‘mooie proat daar in Winterswijk.’”

Beeld Wim Ruesink

Sommige leden vroegen zich af waarom ze van niets wisten, vertelt Van Prooije. Maar zelf had hij er lange tijd een hard hoofd in dat het zou lukken. “Als je in deze tijd van het jaar ijs wilt maken dan moet alles op z’n plek vallen”, zegt de ijsmeester. “Gistermiddag was het asfalt onder de baan volgens de sensoren nog 15 graden. Toen ik om half 1 ‘s nachts naar de baan ging was die tot 0 graden afgekoeld. Dan kun je nog geen ijs maken. Pas om half 3 hadden we de eerste ijskristallen op de baan.”

Vijf uur later, om half 8 ‘s ochtends, ligt er 3,5 millimeter ijs, genoeg om op te schaatsen. “Het was een dun laagje fineer, maar wel prima kwaliteit ijs. We zijn er best trots op dat ons dit in april is gelukt. We doen het voor de kick, niet omdat je denkt dat er twee dagen op geschaatst kan worden.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Van Prooije dankt de weergoden, voor de koudste drie april ooit. Alles zat mee, zegt hij. ‘S nachts was de lucht helder en door de uitstraling naar het heelal werd het nog iets kouder. Toen ‘s morgens de zon doorbrak kwam er bewolking en viel er een beetje sneeuw, dat later de zon weerkaatste. Hierdoor konden mensen tot 10 uur schaatsen, anders was het misschien wel een uur eerder klaar geweest.

Uiteindelijk binden enkele tientallen liefhebbers de schaatsen onder, van ervaren rijders tot kinderen. Als men om 10 uur van de baan stapt gaat het snel. Kwart voor elf is al het ijs gesmolten. Van Prooije: “Vanmiddag kunnen mensen hier weer skeeleren.”

Niet alleen in Winterswijk werd het koud vannacht. In Deelen, in Gelderland, werd de laagste temperatuur gemeten, meldt Weeronline: -6,3 graden. Dat is ruim onder het vorige record van -5,5, dat uit 1909 stamt en toen in Winterswijk werd vastgesteld.

Ook elders in het land was het afgelopen nacht koud. In Enschede, Hupsel (Achterhoek), Herwijnen (Betuwe) en Eindhoven vroor het matig, met minima tussen -5 en -6 graden. In De Bilt daalde het kwik tot -4.