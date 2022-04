In Winterswijk kun je schaatsen op natuurijs na koudste 3-aprilnacht sinds 1909

Ook elders in het land was het afgelopen nacht koud. In Enschede, Hupsel (Achterhoek), Herwijnen (Betuwe) en Eindhoven vroor het matig, met minima tussen -5 en -6 graden. In De Bilt daalde het kwik tot -4.

De natuurijsbaan in Winterswijk is dankzij de lage temperatuur zondagochtend opengegaan. De nacht van 2 op 3 april was nog nooit zo koud. Volgens Omroep Gelderland zijn de ijsmeesters van de Winterswijkse ijsvereniging WIJV de hele nacht bezig geweest met het prepareren van de baan. “Dit is zo volstrekt uniek: voor het eerst schaatsen op natuurijs in april”, zegt ijsmeester Hendrik van Prooije tegen de omroep.

Ook jeugd geniet volop van schaatsplezier in Winterswijk, schaatsen met sneeuw pic.twitter.com/GqrYh2xHoT — WimRuesink (@WimRuesink) 3 april 2022

Als de zon opkomt, loopt de temperatuur op tot een graad of 8. Het is afwisselend bewolkt en er trekken enkele (winterse) buien over het land. Komende nacht kan de temperatuur opnieuw dalen naar waarden rond het vriespunt, maar het wordt niet meer zo koud als afgelopen nacht.

Op beelden op sociale media is te zien dat meerdere mensen al hun schaatsen hebben ondergebonden en van de baan gebruikmaken.

