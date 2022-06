In Utrecht zijn mbo’ers wél welkom tijdens de introductietijd

Bij wijze van proef mogen tweehonderd mbo’ers in augustus meedoen aan de Utrechtse Introductietijd (de UIT). Die stond tot nu toe alleen open voor studenten van de Utrechtse hogescholen en universiteiten. Als alles goed verloopt krijgen in de toekomst mogelijk meer mbo-studenten de kans deel te nemen aan de UIT.

De proef is te danken aan de mbo-studentenraad MBO-sr030. De organisatie vindt dat mbo-studenten te vaak worden uitgesloten van het studentenleven en zet zich in voor de positie van mbo-studenten in de stad.

“Veel mbo’ers voelen zich niet gehoord in het studentenleven”, zei Adam Thorpe van MBO-sr030 daarover tegen RTV Utrecht. “Participeren in de UIT-week kan ervoor zorgen dat ze meer in contact komen met hbo- en universiteitsstudenten.”

Tijdens de UIT maken nieuwe studenten onder meer kennis met de studentenverenigingen van de stad. De tweehonderd deelnemende mbo’ers zullen zich niet overal kunnen inschrijven. Veel verenigingen laten alleen studenten van hogescholen en universiteiten toe. Ook sommige studentencafés geven feestgangers alleen toegang wanneer zij een studentenkaart kunnen tonen van een hogeschool of universiteit.

In de gemeenteraad werden onlangs vragen gesteld over dit toegangsbeleid, dat onder meer geldt bij het populaire Café de Kneus. Afgelopen weekend protesteerde een groepje studenten voor de deur van het café.

Mbo-studenten kunnen binnenkort wel terecht bij studentensportclub Olympos. Ook richtte een groepje Utrechtse mbo-studenten onlangs een eigen studentenvereniging op.

Lees ook:

Mbo-studenten voelen zich miskend door politiek Den Haag

Mbo’ers in Nederland hebben het gevoel niet mee te tellen. Een grote, belangrijke groep van ruim een half miljoen jongeren dreigt gedemotiveerd te raken.