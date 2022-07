In Ter Apel duren voor kinderen de dagen het langst

Deze week doet Johan van Heerde verslag van de opvangcrisis vanuit standplaats Ter Apel. Vandaag deel 4: kinderen slapen, kinderen spelen, kinderen huilen, kinderen lachen, kinderen wachten.

Het mag dan wel zomer zijn, op woensdagochtend is het koud in Ter Apel. Van de 17 graden buiten blijft nog minder over door de regenbuien en de wind. Toch zitten alweer een kleine vijftig asielzoekers voor het aanmeldcentrum op dunne kleedjes in het klamme gras. Ze wachten op hulp.

Hoewel de meerderheid van hen volwassen is, hangen er ook zo’n twaalf kinderen rond – leeftijd nul tot tien. Ouders klemmen de kinderen tegen zich aan, gehuld in de witte of blauwe kleedjes die wat extra worden uitgedeeld. De kinderen klappertanden. Opvallend veel hoesten er.

Voor kinderen duren de dagen in de asielopvang het langst. Er is namelijk niets te doen in Ter Apel, niets anders dan wachten.

Blauwe kunststoffen zandbak

Toen vorige week de beelden van de mensonterende omstandigheden in Ter Apel in de media kwamen, doneerden mensen speelgoed. Er kwam zelfs een auto uit Rotterdam gereden, vol met gloednieuwe basketballen, tennisrackets, voetbalgoaltjes, speelgoedauto’s, waterpistolen en bordspelletjes.

Van al dat speelgoed is echter niets te zien buiten de hekken van het aanmeldcentrum. Er ligt alleen een blauwe kunststoffen zandbak in de vorm van een schelp. Maar het zand ontbreekt en voor spelen met water is het deze week te koud.

Als de zon even later doorbreekt blijkt hoe veerkrachtig deze kinderen zijn, ongeacht de reis die ze al achter de rug hebben uit landen als Syrië, Turkije, Iran of Somalië.

Bij gebrek aan speelgoed vormen de jongens en meisjes een groepje. Eerst zijn het er vijf, dan zes, zeven, en schoorvoetend sluiten ook de verlegen kinderen aan. Ze kennen elkaar niet, maar dat hoeft ook niet. De spelletjes die ze spelen zijn universeel. Tikkertje, verstoppertje. De luifels met dikke palen en lange scheerlijnen zorgen voor wat extra uitdaging.

Een meisje struikelt

Ook populair: wie past er door de spijlen van de dranghekken? Eén voor één proberen ze het. Of ze klauteren eroverheen. Over het grasveld klinkt geschater. Als een meisje struikelt, helpt de rest haar overeind.

Het doet me denken aan de campings in Tsjechië en Frankrijk waar ik als kind kwam. De spelletjes zijn hetzelfde, vriendschappen zijn in een mum van tijd gesmeed. Na twee weken gingen wij echter weer naar huis, een boerderij in de Achterhoek. Deze kinderen wacht een ander lot.

Dinsdag kwamen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Unicef, het Rode Kruis en UNHCR met een ‘dringende oproep’ aan het kabinet om de situatie van kinderen in de opvang te verbeteren. Het was de zoveelste oproep in deze asielcrisis en het zal niet de laatste zijn.

De organisaties schreven dat het iedere dag de vraag is of kinderen toegang hebben tot opvang en zorg die ze nodig hebben. ‘Dit leidt ertoe dat kinderen mogelijk meer beschadigd raken dan ze al zijn.’

Hermetisch afgesloten

Daarmee komt de regering er nog genadig vanaf. Het is namelijk nooit de vraag of kinderen die toegang hebben. ‘s Ochtends is al duidelijk dat veel kinderen het zelf moeten uitzoeken.

Zeker 270 kinderen zijn geregistreerd in de crisisnoodopvang. Misschien zijn het er meer, een goed overzicht ontbreekt. Deze locaties blijven hermetisch afgesloten voor journalisten maar sommige asielzoekers maken er filmpjes die ze laten zien.

Geloof mij: geen kind zou op zo'n locatie moeten leven. Maar hier gebeurt het toch.

Lees ook:

Centraal Orgaan opvang asielzoekers staat op instorten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) kampt met grote problemen. In het grootste asielzoekerscentrum van Nederland, in Ter Apel, is bijna één op de drie Coa-medewerkers uitgevallen.