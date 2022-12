In steden met vuurwerkverbod klinkt toch het geknal van vuurwerk

In de Rotterdamse wijk Blijdorp is dat niet anders: sinds het einde van de middag zijn daar regelmatig harde knallen te horen. Geen politie te zien, meldt een ANP-verslaggever. Ook in het aan Rotterdam grenzende Schiedam wordt aan het begin van de avond volop vuurwerk afgestoken, met af en toe een knallenreeks.

Ook in Soest zijn behoorlijk wat knallen te horen, vergelijkbaar met afgelopen jaren. Hetzelfde geldt voor Haarlem, waar sinds de middag aan één stuk door vuurwerk wordt afgestoken en af en toe zware knallen klinken. Ook in Nijmegen is sinds de middag veel geknal te horen en vuurwerk te zien.

Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Soest, Nijmegen en Haarlem zijn zes van de gemeenten met een vuurwerkverbod. Om middernacht stonden er in Amsterdam en Rotterdam wel professionele vuurwerkshows gepland, maar die zijn afgelast wegens de harde wind. In Schiedam wordt om 21 uur beslist of de vuurwerkshow op het dak van het theater daar wel doorgaat.