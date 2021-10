In Staphorst mocht vaccineren vroeger wél

Staphorst werd in 1971 wereldnieuws als het inentingsvijandige dorp waar een polio-uitbraak vijf levens eiste. Nu piekt het Overijsselse dorp opnieuw met een lage vaccinatiegraad. De prikweerzin is nog altijd van orthodox-gereformeerde snit, verwoord door een dominee: “Je mag niet ingrijpen in de voorzienigheid van God en je mag een gezond mens niet ziek maken”. Das was 1971, er verandert nooit iets. De traditie is oeroud.

Maar klopt dat laatste wel?

Prik tegen de pokken

In de jaren tachtig schoonde de Hattemse jurist en archiefinspecteur Caspar van Heel de provinciale archieven van Overijssel. De opslag liep vol, je kunt niet alles bewaren. Van het ‘financiële jaar 1851’ belandden de meeste kwitanties bij het oud papier, aldus Van Heel, maar een bijzonder document trok zijn aandacht. “Tot mijn verwondering trof ik de kwitantie van de plaatselijke gemeentegeneesheer aan voor het inenten van de Staphorster kindertjes tegen de pokken.”

Al zegt dat weinig over de vaccinatiegraad, volgens Van Heel is het een bewijs dat Staphorsters er in 1851 heel anders over dachten dan in 1971, of 2021. Dus liet hij de kwitantie niet vernietigen, maar legde haar terug in het archief.

Alle ruimte latend aan ‘principiële bezwaren’ riep de Staphorster burgemeester Ten Kate zijn inwoners afgelopen week op hun prikverzet ‘nog een keer te overwegen’. Hij had ook een beroep kunnen doen op het historisch besef van de ‘Stappers’ en vragen om de religieuze bezwaren als al te modern af te wijzen. Laat je prikken, net als vroeger.

Lees ook:

Weinig begrip in Kamer voor grote kerkdiensten in Staphorst