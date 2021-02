In Sint-Oedenrode snappen ze het coronabeleid soms niet meer

In de etalage van Llen fashion wordt druk gewerkt. De modezaak op de hoek van het Kerkplein is vanzelfsprekend dicht, maar eigenaresse Claudia Toorenburg probeert de lockdownschade te beperken. Elke week toont ze andere stukken uit haar collectie, waarop inwoners haar laten weten wat ze willen hebben en zij kriskras door het dorp rijdt om aan huis te leveren. Dat laatste verandert, klanten mogen van het kabinet komen afhalen.

Een versoepeling wil ze het nauwelijks noemen. Toorenburg kan het beleid maar moeilijk volgen. “Kinderen mogen een week naar school en hebben dan weer vakantie. De avondklok, die in mijn ogen zin heeft, wordt waarschijnlijk weer teruggedraaid. Mensen boven de 95 die bij een besmetting niet in het ziekenhuis belanden, zijn als een van de eersten gevaccineerd. Boos vind ik een naar woord, maar ik vind de overheid niet erg betrouwbaar. Als mijn printpapier op is, kan ik dat niet bij de Primera kopen. Ik moet het online bestellen en bij dezelfde Primera afhalen. Dat is toch raar?”

Beeld Maikel Samuels

Herdenkingsplek

Zelfs bij slecht weer is het centrum van Sint-Oedenrode levendig. Op mooiere dagen gaan mensen zitten op de bankjes op het Kerkplein. In het voorjaar was een van die bankjes spontaan omgetoverd tot herdenkingsplek voor de vele slachtoffers die corona hier maakte. De bloemen, kaarsen en knuffels zijn weg. Maar de wreedheid waarmee de eerste golf hier tekeerging, staat in het collectieve geheugen gegrift.

Het zorgt ervoor dat er over het algemeen wel begrip is voor de maatregelen van het kabinet, zegt Gloria van der Staak, voorzitter van de stichting Roois Cultureel Erfgoed. Toch vindt ook zij de regels soms verwarrend. “Moet ik weer op de site kijken of ik nou één of twee mensen op bezoek mag hebben. Maar het enige wat me echt ergert, is dat dingen niet altijd worden uitgelegd. Hoe komt het nu dat de levering van vaccins vertraging oploopt? Er zal een goede verklaring zijn, maar die heb ik nog niet gehoord.”

Gek

De avondklok is in Sint-Oedenrode nauwelijks een item. Behalve voor Simone van Boven, maar zij werkt dan ook bij de politie. Met haar twee dochtertjes wandelt ze door de dorpskern, langs het bankje dat zo lang troost bood. De oudste, drie jaar, mag volgende week weer naar de peuterspeelzaal. “Dat is fijn. Dat de avondklok mogelijk wordt teruggedraaid, vind ik gek. We weten nog helemaal niet wat het effect ervan is. Leg dan maar eens uit waarom we het hebben gedaan. Ik werk in Den Bosch, daar hebben we flink moeten handhaven.”

Zorgen maakt Van Boven zich wel. Over de toekomst vooral, waar het kabinet in haar ogen onvoldoende naar kijkt. “De lockdown heeft zoveel impact: op kinderen, op ondernemers. Welke rekening krijgen we op termijn gepresenteerd? Aan de andere kant is het bijna ondoenlijk om nu juiste keuzes te maken. Er zijn altijd mensen die iets niet goed vinden.”

Tegen de maatregelen

Will van Hoof kent wel zo’n dorpsgenote: faliekant tegen alle maatregelen. Het is gelukkig maar een enkeling, zegt de pensionado, die zelf ook diverse familieleden aan corona heeft zien sterven. “De meeste mensen hebben er hier wel begrip voor. Ik zou niet graag in de schoenen staan van de kabinetsleden die nu beslissingen moeten nemen. Je kunt niet regelen dat het virus ophoudt te bestaan.”

In de modezaak van Toorenburg stromen de bestellingen per app binnen. De lokale bevolking zorgt er wel voor dat Llen overeind blijft. Toch is heropening de enige manier om echt te kunnen overleven. “Ik weet zeker dat het veilig kan. Maar ik snap ook dat maatwerk te ingewikkeld is. In Sint-Oedenrode lukt het wel, maar bij grote winkelketens in de stad krijg je meteen weer drommen mensen voor de deur.”

