In Sint-Oedenrode draagt een bankje het verdriet

Welke richting ze deze zonnige dagen vanuit haar woning in Veghel ook uitfietst, de route leidt Zus van Roosmalen zonder uitzondering langs het Kerkplein in Sint-Oedenrode. Bij het bankje dat is ingericht als gedenkplaats voor de vele coronaslachtoffers in het dorp, stopt ze even en kijkt wat er zoal is bijgelegd. Haar ogen glijden over een kaart van de familie Scholten (‘Sterkte voor iedereen’) en langs een tekening van Lot, die haar dorpsgenoten veel liefs toewenst.

Lang duurt haar bezoekje niet. Een minuut, hooguit. Toch is het een minuut die haar elke dag opnieuw sterkt. Vorige week verloor Van Roosmalen haar zus Greet, zoals zoveel mensen in de inmiddels beruchte donkere vlek ten noordoosten van Eindhoven dierbaren zijn kwijtgeraakt. Erp, Boekel, Uden, Sint-Oedenrode: het zijn plaatsen die zelden de journaals halen, maar de afgelopen weken doorlopend in het nieuws zijn. Van Roosmalen leest en ziet de berichten ook. Dit bankje vormt haar troost in verdrietige dagen. “Het laat me zien dat ik niet de enige ben die iemand heeft verloren.”

Vijf pagina’s rouwadvertenties

Een week eerder leest Henriëtte Snelders (68) thuis aan tafel de lokale MooiRooiKrant. Tenminste, dat is ze van plan. Verder dan de vijf pagina’s vol rouwadvertenties komt ze niet. Als ze daarvan is bekomen, wil ze eerst haar gevoelens delen op de familieapp. Maar haar familie woont elders en heeft geen binding met Sint-Oedenrode. In plaats daarvan mailt ze Jeroen van de Sande, uitgever van de MooiRooiKrant. Er moet een gedenkplaats komen, vindt ze. Dezelfde middag valt de keuze op een van de twee bankjes voor de kerk. Sindsdien leggen hier dagelijks dorpelingen iets neer of komen ze even stilstaan bij het coronaleed.

De pijn van het dorp is overal voelbaar, zegt Van de Sande. Hij helpt Snelders met de inrichting van de plek en geeft er via zijn social mediakanalen ruchtbaarheid aan. “Het is heel apart, het lijkt wel of mensen op straat zelfs geen ‘hoi’ meer durven zeggen. Iedereen is schuchter, angstig.” Snelders merkt op dat ze dat zelf misschien ook wel is. “Terwijl ik me juist nu ook extra verbonden voel met het dorp. Ook met getroffen families die ik eigenlijk niet ken.”

Bloemstuk

Een moeder en een kind leggen een roos op de bank. Betsie Quinten plaatst een bloemstuk met gerbera's voor haar overleden broer Jo. Mensen die passeren, minderen vaart en werpen een blik. Niet iedereen verkiest het bankje om uiting te geven aan het verdriet. Kunstenaar Adri Frigge steekt een kaars op in de Sint-Martinuskerk, juist achter de gedenkplaats. “Het is bijna surrealistisch. Op straat is het veel stiller dan anders, in de kerk branden overduidelijk meer kaarsen. Je voelt de angst. Zaterdag zat ik bij mijn schoonouders op het balkon. Nadat de ene uitvaart was afgelopen, begonnen de klokken alweer te luiden voor de volgende.”

Van de Sande merkt het in zijn MooiRooiKrant. Deze week telt zijn blad vier pagina’s met rouwadvertenties. De aanblik zal Henriëtte Snelders wederom kippenvel bezorgen. Als het aantal coronaslachtoffers al daalt, dan is dat hier slechts beperkt. “Ik vrees dat we dit bankje nog wel enkele weken als gedenkplaats zullen moeten gebruiken.”

