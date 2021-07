In Roermond stijgt het water met de minuut. ‘Ik kan geen meter zwemmen’

De piano. De opgezette konijnen en vogels. De kristallen glazen. Alles heeft de Roermondse familie Van Tuijl in de woonkamer op steigers gezet, een meter hoger dan de grond. Op kaplaarzen sjouwen ze de laatste voorwerpen de gehoopte veiligheid in, terwijl het water hun erf al binnenstroomt, elk uur zo’n dertig centimeter meer. Straks straat de woonkamer onder water.

Op de nabijgelegen frietkraam is FRITES - IJS - SNACKS is nog net te lezen, maar over enkele uren zal ook deze tekst verdwenen zijn. Verkeersboden steken nog net boven het water uit, maar geen auto zal hier meer durven rijden. “Het voelt als de Titanic”, zegt neef René Sijben, die is gekomen om zijn familie te helpen. Hij ziet het als een avontuur. “Ik ga niet weg voordat het water aan mijn voeten staat.”

De reddingsbrigade. Van links naar rechts: Huub Beeren, Rick Budding en Dafne Veldhuijzen. Beeld Merlin Daleman

‘Dit was heftig’

Boot RRM-19 van de Roermondse reddingsbrigade vaart intussen af en aan om te bewoners van het ondergelopen gebied De Weerd te evacueren. Normaal vindt op dit terrein het tweedaagse festival Solar Weekend plaats, nu is het één grote plas geworden. Ook de reddingswerkers spreken over de actie van hun leven. “Dit ga ik nooit vergeten”, zegt Rika Reihs, die over de reling van de boot hangt. Bestuurder Huub Beeren slikt nog een beetje als hij aan Valkenburg denkt, waar hij donderdag moest evacueren. “Dat was echt heftig”, zucht hij.

Pater familias Ton van Tuijl – “de baas van de buurt”, volgens Sijben – is niet onder de indruk. Hij maakte de overstromingen mee in 1995 en 1993 en is wel wat gewend. Weggaan? Hij denkt er niet aan. In het kapelletje achter zijn huis hangen de hertengeweien aan de muur en brandt het haardvuur. Hij weet waar moet zijn.

Toch is er ook wat paniek, bij de familie, nu het water zo snel stijgt. “Waar is Bart?” vraagt dochter Izabella Ridder zich af. “En Laura, Laura is al opgehaald, toch?” In het huis achter het gezin zit een oud stel nog binnen. Bij een eerdere overstroming moesten ze opgehaald worden met een helikopter. “Laat de brigade even checken hoe het met hen gaat”, zegt Ridder.

Izabella Ridder (r) met haar dochter. Beeld Merlin Daleman

De paarden zijn gisteren al gered

Ook Huub Penners wil weg van het water. Hij mag als eerste mee naar het vasteland. “Maar maak het nu niet erger dan het is, want het is al erg genoeg”, zegt hij, als hij de boot instapt. Hij trilt nog wat na. “Ik heb een manege hier”, wijst hij. Daarvan is inmiddels weinig meer te zien. De paarden zijn gisteren al gered, maar hij stond nog tot zijn borst in het water. Hij is er nog angstig van. “Ik was ook alleen, dan denk je toch even… toch héél even dat het is gedaan. Ik kan ook geen meter zwemmen.” Hij is dankbaar dat het vasteland in de buurt komt.

De Roermondse reddingsbrigade blijft intussen pendelen. Tenminste, zolang de laaggelegen basis van de brigade zelf niet onder water komt te staan. Dafne Veldhuijzen wijst naar een tegeltje, dat in de post aan de muur hangt, net boven de grond. “Kijk, zo hoog kwam water het in ’95. Daar gaan we vandaag sowieso overheen.”

Iedere bewoner die weg wil, evacueert de brigade vanmiddag. Wie het niet gaan overleven? De wilde konijnen, die al hoger land achter het kapelletje zijn gevlucht. Als straks het water nog hoger straat, zullen ze verdrinken, knikt René Sijben ietwat sip. “Zielig”, vindt ook bootbestuuder Beeren van de reddingsbrigade. “Maar de veiligheid van de mensen gaat toch voor.”

Beeld Merlin Daleman

