In Roermond geen kwaad woord over de teruggekeerde ‘verloren zoon’ Jos van Rey

Jos van Rey is terug als bestuurder. De in 2017 veroordeelde politicus wordt woensdag geïnstalleerd als wethouder in ‘zijn’ Roermond. Corruptie of niet, hij blijft er onverminderd geliefd.

Er staat een hijskraan in Asenray. Een rode. Het kan de nieuwe wethouder wonen ongetwijfeld bekoren. Jos van Rey heeft zich ooit zelf hard gemaakt voor woningbouw in dit dorpje aan de oostkant van Roermond. Nadat er geen vliegtuigen meer landden op de Britse vliegbasis Brüggen, pal over de grens, verhinderden de geluidscontouren nog lange tijd dat er nieuwe huizen kwamen. Totdat Jos van Rey zich ermee ging bemoeien, vertellen de dorpelingen één voor één. Ja, toen was het zo geregeld.

Asenray, dorp tussen maïsvelden met zo’n 900 inwoners. Er is een Kerkstraat, een Dorpsstraat, een voetbalclub, een fietsknooppunt en gemeenschapshuis De Duup. Van alle stembussen in de gemeente stemden de mensen in het gymzaaltje van De Duup het vaakst op Van Rey en zijn Liberale Volkspartij Roermond (door Van Rey opgericht nadat hij weg moest bij de VVD). Bijna 57 procent van de stemmers kleurde de LVR rood, een groot gedeelte daalde met het potlood tot aan de onderste naam. Hadden er drie Jos van Reys bestaan, dan had de lijstduwer even zoveel zetels kunnen bezetten.

Huub en Betsie Niessen weten wel waarom. Het echtpaar woont sinds vijf jaar in een zelfgebouwd chaletje in de tuin van hun dochter. Aan de vergunning ging heel wat bestuurlijk gesteggel vooraf. Betsie: “Totdat een oom van mij naar me toekwam. ‘Ik heb iets voor jou’, zei hij. ‘Meneer Van Rey, die ken ik persoonlijk’. Nou, we hebben hem op het stadhuis gesproken, hij maakte zich sterk voor ons en het kwam in orde. Soms heb je ergens een kruiwagen voor nodig, hè. Later is Van Rey trouwens nog eens een kop koffie komen drinken.”

Een toffe peer

Noem zijn naam en de meeste dorpelingen beginnen over zijn betekenis voor de stad, vooral in zijn tweede periode als wethouder (1998-2012). Vaak vallen de woorden Designer Outlet Roermond. Van Rey, zo luidt de opinie, liet Roermond opstoten in de vaart der volkeren. Dat het gerechtshof hem vijf jaar geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf oplegde wegens corruptie en belangenverstrengeling – Van Rey mocht daarnaast twee jaar geen bestuurlijke functie bekleden – deert nauwelijks. “Ik vind hem een toffe peer”, zegt horecaonderneemster Evelyne Schuman. “Een heel gewone man. En hij heeft zijn straf nu gehad toch?”

Evelyne en Jo Schuman, wonen in een nieuwbouwwijk. Beeld Roger Dohmen

Gewoon. Asenray houdt vooral van Jos van Rey omdat hij zo gewoon is. Schuman: “In ons café in Roermond ontstaan soms discussies. Een enkeling spuugt op hem, maar de meesten vinden hem goed. Tijdens het oktoberfeest, of bij andere activiteiten, komt hij zelf ook binnen. Zonder poespas, gewoon om een praatje met de anderen te maken. Ik ben blij dat hij eindelijk weer mag meedoen.” Dat een groot deel van Nederland zich verwondert over de soepele rehabilitatie van Van Rey, vindt Schuman maar vreemd. “Noem één hoge heer uit Den Haag bij wie alles zuiver gaat. En dan moesten ze Van Rey zo onderuit halen.”

Sonja Clercx is uitbaatster van het gemeenschapshuis De Duup. Beeld Roger Dohmen

Sonja Clercx steekt de sleutel in het deurslot om De Duup te openen. Het is kienmiddag voor de senioren in het dorp. In het zaaltje waar de LVR mede aan zijn elf zetels kwam, kwam de beheerster niet lang na de eeuwwisseling voor het eerst met Van Rey in contact. Vanaf het bescheiden podium sprak hij de dorpelingen toe. “Hij vertelde eerlijk dat de school niet zou terugkeren in Asenray. Maar ook dat hij zich hard ging maken voor woningen. Hij is heel benaderbaar. Als je op hem afstapt, valt er vaak best iets te regelen. Dat geldt ook voor anderen van de LVR. Was de partij een slechte geweest, dan was die niet de grootste geworden.”

‘Het dorp heeft zijn leefbaarheid één man heeft te danken’

Het is precies de reden dat ook Ronald Beckers op Van Rey heeft gestemd. De voorzitter van het Comité van Samenwerking, zeg maar de dorpsraad van Asenray, vindt dat het dorp zijn leefbaarheid aan één man heeft te danken. “Mijn voorgangers zochten contact met hem om woningbouw mogelijk te maken. Dat is gelukt, waardoor er eindelijk weer jonge gezinnen in Asenray wonen. Jos van Rey handelt als je hem iets vraagt. Dat mis ik soms bij andere politici.”

