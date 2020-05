In quarantaine op de Natte Hari: ‘Zeilend merk je niets van corona’

Allerlei soorten boten, deze Hemelvaartsochtend, rondom het Starteiland. Met motor, zonder motor, allerlei vlaggen - de Friese domineert. De boten en bootjes hebben namen als ‘Natte Hari’ en ‘Namaste’ en in het gras naast het water zitten hun eigenaren met kopjes koffie en krentenbollen. Klaptafels met puzzelboekjes.

Een grijze man manoeuvreert zijn zestienkwadraat over het water alsof hij nooit anders heeft gedaan. Een soort ballet is het, ieder zijn eigen solo op een golvende dansvloer.

Een Delfts blauw bootje

Eén bootje trekt bijzonder veel bekijks - het is van boven tot onder beplakt met Delfts blauwe taferelen. “Dit was de enige die nog te huur was”, verklaart Bram Stuurman, lachend, terwijl hij zijn kinderen van boord helpt. “En toen we haar zagen, snapten we waarom.”

Vroeger, toen hij en Loes Nobbe nog geen kinderen hadden, zeilden ze veel samen, waren ze soms weken onderweg. “Nu proberen we het een beetje over te dragen op de kinderen.”

Tot nu toe lijkt dat aardig te lukken. Zoon Tijmen van acht kan al sturen, vertelt hij enthousiast, laatst heeft hij tien minuten aan het roer gestaan. Hij is al voor de derde keer mee, zijn broertjes Wietse en Melle van zes voor de tweede. En hun achternaam - Stuurman - is geen grapje? “Nee, écht niet”, lacht Nobbe.

De familie Stuurman in hun gehuurde Delfts blauwe boot. Beeld Reyer Boxem

Je eigen huisje

Het mooie aan zeilen is, zegt vader Bram: je merkt eigenlijk niets van corona. Nou ja, bij de verhuur ging het wat anders, en de toiletten zijn dicht, maar verder? “Je hebt je eigen huisje bij je en iedereen houdt afstand, dus eigenlijk ben je in quarantaine, maar dan wel reizend en op een mooie plek in de natuur.”

Ze hebben zelf een zeilboot, thuis in Nijmegen, maar die is te klein voor het hele gezin en dus werd het voor nu deze. “Ik denk steeds: waar kíjkt iedereen toch naar?”, lacht Nobbe. “Als je erop zit, vergeet je dat hij zo over the top is.”

Mede-eigenaar Yodi Vellinga van restaurant It Foarûnder had zich deze dag, de eerste waarop het weer open is, anders voorgesteld. Dit weekeinde had de Kleine Sneekweek moeten zijn, vier dagen lang het hele meer én terras proppievol. Maar uiteraard kan de zeilwedstrijd, die dit jaar voor de vijftigste keer gehouden zou worden, niet doorgaan. Het restaurant is nu open voor afhaal. Via een met touwen afgezette route kunnen mensen een biertje, een lunch of een borrelpakket bestellen. “Als het klaar is krijgen ze een whatsappje, zodat ze in de tussentijd naar hun boot kunnen. Dan halen ze het op en kunnen ze het op de boot opeten. Voor veel mensen geeft dat toch een veilig gevoel.”

Op 1 juni opent de buitenbar en komen er picknicktafels buiten te staan, vertelt ze. “En nu maar hopen op een mooie zomer.”

Opblaasbare loungestoel

Even verderop liggen Dennis de Bruin en Benjamin Exmann, beiden met een biertje in de hand, in een soort opblaasbare loungestoel, of hoe noem je zoiets? “Wij zeggen altijd: een band die je achter de boot bindt”, lacht De Bruin. Ze komen uit Bolsward en zijn hierheen gezoefd in de speedboot van zijn vader - negentig pk.

In het gras, op kleedjes, liggen Melissa Bergsma en Tessa Bangma, in badpak, biertje en muziekje erbij. Dat mag, toch?, vraagt De Bruin zich hardop af. Of was het nou met zijn drieën? Of is het veranderd? Hoe zat het ook weer?

Nou ja, zegt De Bruin. Twee keer zag hij politie voorbijkomen, niet veel meer dan anders, heeft hij het idee. “Als het niet goed is, komen ze ons wel achterna.” Hij knikt naar zijn vaders speedboot en grijnst. “Áls ze ons tenminste kunnen bijhouden.”

Drukte op een zomerse Hemelvaartsdag: Nederland kon zich amper inhouden Nederlanders gingen op Hemelvaartsdag iets te vrolijk om met de ruimte die het kabinet gegeven heeft. Op verschillende plekken moest de politie ontruimen. Op de eerste officiële zomerdag kon Nederland zich gisteren moeilijk inhouden. Door het hele land moesten toegangswegen, stranden en parken ontruimd en afgesloten worden omdat het te druk werd. Vooral bij het water konden mensen niet of moeilijk nog anderhalve meter afstand houden. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad waarschuwt dat, als dit is hoe Nederlanders omgaan met de vrijheid die hen gegeven is, die vrijheid weer ingeperkt zal worden. In het veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Op verschillende plekken moest de politie donderdag ingrijpen. En plas bij Oosterbeek werd te druk, net als stranden in Bussloo, Wageningen en Rhenen. Ook in Utrecht werden meerdere recreatiegebieden gesloten. In Amsterdam werden het Marineterrein en het kleine park Somerlust ontruimd. Ook verschillende toegangswegen naar de stranden werden afgesloten. Mensen kregen het dringende advies niet meer te komen. Op het drukste moment stond er 70 kilometer file op de weg. De Nederlandse Spoorwegen waarschuwden voor drukte in de treinen en vroeg mensen nogmaals alleen noodzakelijke reizen te maken. Het advies om zo veel mogelijk binnen te blijven geldt weliswaar niet meer, maar het kabinet drukt Nederlanders nog steeds op het hart drukte te vermijden en altijd anderhalve meter afstand te houden.

