In Oss krijgen asielzoekers nu wél een warm onthaal

Op de parkeerplaats achter het voormalige belastingkantoor in Oss staan wat hekken om het terrein af te zetten. Op het plein leggen kinderen hun eerste meters op de fiets af. Geregeld klapt er een stuur om of wordt er een kleiner kindje omver gefietst. Alle begin is moeilijk. Een paar jongens trappen een balletje met de mannen van de beveiliging.

Zo’n tachtig asielzoekers uit onder meer Eritrea en Afghanistan kwamen dinsdagavond in allerijl vanuit Ter Apel naar Oss. Sinds deze week mogen er niet meer dan tweeduizend mensen in het overvolle aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) in Ter Apel verblijven. De situatie daar is zorgelijk. De grote tenten waar sinds enige tijd mensen werden opgevangen, zijn afgebroken. Daarom moest dinsdag met spoed een slaapplek worden gevonden voor ruim driehonderd mensen. Zij gingen naar Amsterdam, Nijmegen en Oss.

Dat kwam onverwacht voor burgemeester Wobine Buijs. “We hoorden het pas toen de bussen al onderweg waren. We hadden in een eerder stadium een school als noodopvang voor tachtig asielzoekers aangeboden, maar die moest nog worden verbouwd en is niet beschikbaar nu. Maar we stonden nog wel op de lijst.”

Een misverstand dus, maar Buijs vond dat ze de mensen niet weg kon sturen. “In tijden van crisis moet je helpen. We hebben hen opgevangen in de kantine van het stadhuis en zijn direct op zoek gegaan naar een slaapplek, bijvoorbeeld in een sportzaal.”

Een bewaker helpt een meisje uit Syrië met fietsen.Koen Verheijden./ Beeld Koen Verheijden

‘Elk bed is bezet’

Ook Angelo Schuurmans, coördinator bij ‘Thuis in Oss’ en verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oss, werd gebeld. “Ik ben meteen naar het stadhuis gefietst. Samen hebben we besloten dat de asielzoekers terecht konden op onze opvanglocatie voor Oekraïners.”

Er zaten al 140 mensen op deze locatie, sinds deze week is er plek voor 220 mensen. “Nu er tachtig mensen uit Ter Apel bij zijn gekomen, zitten we dus helemaal vol. Elk bed is bezet”, vertelt Schuurmans, terwijl hij de nieuwe mensen begroet.

De opvang in het voormalige belastingkantoor in Oss voldoet, al zou het pand binnenkort worden gesloopt. Zes jaar geleden deed het gebouw dienst als noodopvang voor Syriërs. “Er kwamen toen veel nare reacties en er was behoorlijk wat verzet tegen hun komst”, weet Schuurmans, die zich destijds als vrijwilliger inzette voor de vluchtelingen.

Nadat het asielzoekerscentrum de deuren sloot, zette ‘Thuis in Oss’ zich in voor de integratie van statushouders en verbinding met de inwoners van Oss. Er werd onder meer samen gegeten, gefietst en gestudeerd. Nog maar vijf weken geleden werd Thuis in Oss gevraagd om de opvang van Oekraïners te coördineren. Zij worden niet gehuisvest via het Coa, maar via de Veiligheidsregio. “Oss laat zich deze keer van zijn barmhartige en warme kant zien. Binnen no-time zijn er spullen ingezameld en werd het gebouw schoongemaakt en ingericht”, vertelt Schuurmans. Het aantal vrijwilligers van ‘Thuis in Oss’ groeide in korte tijd van honderd naar meer dan tweehonderd mensen.

Een bewaker voetbalt met een jongen uit Syrië. Beeld Koen Verheijden

‘Liever geen duiventil’

Het is niet duidelijk hoe lang de asielzoekers uit Ter Apel zullen blijven, al is de verwachting dat het kortdurend is. “Het is schakelen, ook voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Er worden verschillende talen gesproken, er wonen mensen uit allerlei culturen samen”, schetst Schuurmans. “Het is wennen, maar we zullen het samen moeten doen.”

Burgemeester Buijs weet dat de situatie niet ideaal is. “We willen liever geen duiventil waar mensen komen en gaan. We streven naar meer rust en structuur. Dat is voor de bewoners ook prettiger.”

Shirley Koning en haar dochter Juno lopen ondertussen het terrein op met een steekwagen vol met spullen voor de nieuwkomers, vooral keukengerei. “De houding van mensen in Oss tegenover vluchtelingen lijkt veranderd”, zegt Koning, die zich ook al heeft aangemeld als vrijwilliger.

Buiten op straat wandelen Nick Veldkamp en Robert Huigen voorbij tijdens hun lunchwandeling. “Dit gebouw stond al jaren leeg. Uit welke oorlog of voor welke ellende je ook vlucht, je verdient op zijn minst een bed om in te slapen. Het is goed dat de gemeente Oss dit doet.”

Een meisje uit Syrië helpt de vuilnismannen bij de opvang in Oss. Beeld Koen Verheijden

