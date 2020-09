In Oss kijkt de burgemeester ingespannen naar Rutte: ‘De pijn wordt verdeeld, dat is mooi’

De persconferentie van het kabinet is ook een spannend moment voor de burgemeesters in het land. Als premier Mark Rutte de urgentie van de maatregelen benoemt, knikt Wobine Buijs op haar werkkamer goedkeurend mee. “Hier in Oss weten we wat corona doet.”

De bijeenkomst waarbij Wobine Buijs afgelopen week een onderscheiding mocht uitreiken, was volgens de Osse burgemeester perfect geregeld. Totdat het moment suprême aanbrak en de aanwezigen spontaan ‘Lang zal hij leven’ begonnen te zingen. Moest ze toch ingrijpen en de mensen verzoeken ermee op te houden. “Ook al probeert iedereen het goed te doen, het gaat toch mis. Op heel veel plaatsen. Een high five tijdens een sportwedstrijd, een schouderklopje, mensen die tijdens een regenbui te dicht op elkaar gaan staan. Je kunt het niemand kwalijk nemen, maar het kan niet.”

Doorpakken

De burgemeester is een bezorgd mens. Niet vreemd als je de coronageschiedenis van deze regio kent. Oss en omgeving hebben het zwaar gehad afgelopen voorjaar, het virus maakte veel slachtoffers. Ook Buijs zelf ontkwam er niet aan, hoewel een besmetting bij haar door een gebrek aan testen nooit officieel is vastgesteld. “Het heette een milde vorm te zijn, maar ik heb maanden last gehad van mijn energieniveau. Sinds augustus gaat het weer helemaal goed.”

De persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge komt juist op tijd, denkt ze. Buijs hoopt vooraf dat het kabinet flink doorpakt, juist om mensen – zoals ze het zelf verwoordt – tegen zichzelf in bescherming te nemen. “Dat het niet goed gaat, is over het algemeen geen onwil. Wij hebben bijvoorbeeld goede gesprekken met horeca en sportverenigingen en zij nemen echt hun maatregelen. Maar zonder het gewenste resultaat. Nog lastiger zijn privésituaties. En mensen die in quarantaine moeten en toch niet thuisblijven. Ik hoop dat Rutte daar iets over zal zeggen.”

Coronanotities

Iets voor zevenen pakt Buijs er een groot aantekeningenboek bij. Het is ver volgeschreven, met louter coronanotities. “Een geheugensteuntje, ik schrijf er ook mijn verwonderpunten in. Of dingen die ik moet regelen of bespreken.” Aan het begin van de persconferentie schrijft ze meteen driftig mee. Af en toe een trekt Buijs met haar mond. Soms van verbazing, meestal instemmend. Wanneer De Jonge de ic-cijfers noemt, mompelt ze dat ze niet te vergelijken zijn met die in maart. “We kunnen het nog stoppen dus.”

“Proportioneel en nodig”, vat Buijs rond half acht de aangekondigde maatregelen samen. “De pijn wordt verdeeld, dat is mooi. En alles mag nog, hè. Je mag niet gaan kijken, maar nog wel zelf sporten. De horeca gaat niet dicht. Onderwijs en zorg worden gespaard. Ik vind het knap hoe het kabinet de crisis stuurt zonder een politiestaat te creëren. We zijn een vrijgevochten samenleving, de verantwoordelijkheid blijft bij de mensen. Maar wie niet bereid is om mee te doen, heeft nu minder mogelijkheden.”

Wir schaffen das

Vragen heeft de burgemeester ook. De mogelijkheid om bedrijven te sluiten bij besmettingen, is nieuw. “Dat moeten we juridisch wel op orde hebben, vaak zit daar een proces aan vast. Terwijl er geen dag te verliezen is als het om corona gaat. Dinsdag hebben we juridisch overleg met de veiligheidsregio, waarvan ik vice-voorzitter ben. Dan zullen we dit zeker bespreken.”

De meeste zorgen blijft Buijs houden over de privésituaties bij mensen. Gaan mensen niet vanuit de horeca thuis bij elkaar zitten? En hoe zorgt ze er als burgemeester voor dat mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon daadwerkelijk in quarantaine gaan? “Rutte heeft er gelukkig iets over gezegd, maar hoe krijgen we die urgentie duidelijk? Ik wil daar lokaal helder over communiceren, we moeten daar gewoon aandacht aan besteden.”

Als het aantekeningenboek weer de kast in gaat – Buijs heeft twee A4'tjes volgeschreven – is de burgemeester blij dat het kabinet serieus werk heeft gemaakt van de maatregelen. “Wij weten hier wat corona teweeg kan brengen, dat wens je niemand nog een keer toe. Daarom is het goed om nu al aan de bel te trekken. In maart hebben we de situatie ook weten te keren, dat geeft me vertrouwen. Nu zijn we er eerder bij. Het gaat ons lukken. Al lijk ik nu misschien te veel op Angela Merkel met ‘Wir schaffen das’.”

