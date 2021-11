In Nuth vrezen de ouderen weer een echoput nodig te hebben, ‘want de muren zeggen niks terug’

De stiltes in het Trefcentrum worden doorbroken door de rode gasaansteker van Riet Waltmans-Salden. Elke keer als voorzitter Wiel van Goethem een naam en sterfdatum voorleest, klikt het bestuurslid met haar rechterhand een kaarsje aan. De lijst van overleden personen is lang dit keer. 19 leden zijn de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Nuth ontvallen sinds de vorige jaarvergadering, van wie overigens maar twee door corona. Met korte tussenpozen staat Van Goethem bij hen stil, totdat 19 vlammetjes de zaal oplichten. Zo zijn de gestorvenen er vandaag toch een beetje bij.

De ledenvergadering in het Trefcentrum is een moetje. Eigenlijk valt er weinig te vergaderen, maar de statuten schrijven nu eenmaal een jaarlijkse bijeenkomst voor. Sinds de vorige keer (in februari 2020) is er slechts een handvol activiteiten geweest, vooral in de afgelopen twee maanden. Maar de jaarvergadering is een terugblik op 2020. Daarover kunnen we kort zijn: het bezoek aan het Duitse schnitzelrestaurant op 15 januari was geslaagd. Het jaarverslag in beeld, normaal vaste prik tijdens de vergadering, blijft daarom achterwege. De stukken vlees van toen kunnen de leden zich zo ook nog wel herinneren.

Muzikaal omlijste lunch

Pas twee maanden geleden werd het plots weer gezellig bij de KBO, lokaal verbasterd tot Kom Bij Ons. Een feestelijke opening van de na-coronatijd, noemt Van Goethem de muzikaal omlijste lunch waarbij alles opeens weer leek te kunnen. Maar na een paar keer kienen (een variant van bingo), schoten de cijfers alweer omhoog. Een lezing van een lokale imker ging onlangs niet door, wegens ziekenhuisopname van de hoofdpersoon. Hoe verder? Van Goethem heeft geen idee. Volgende week moet Van Goethem weer een nieuwsbrief in elkaar zetten. Wat hij moet vermelden, weet hij nog niet. “Activiteiten die we straks toch weer moeten afgelasten?”

Hij heeft vrees. Vers in het geheugen zit nog de eenzaamheid die leden de afgelopen anderhalf jaar heeft getroffen. Van Goethem – hij zwaait nu negen jaar de scepter – spreekt van schrijnende gevallen. “Ouderen konden bij ons aangeven wanneer ze behoefte hadden aan een gesprek. Zo zat ik bij een vrouw aan tafel van wie de kinderen in Amsterdam en Groningen wonen. In de straat sprak ze niemand, ze ging drie keer per dag naar de Jumbo om iemand tegen te komen. Met tranen in haar ogen vertelde ze dat ze een echoput wilde laten bouwen, dan kreeg ze tenminste antwoord wanneer ze praatte. Want de muren zeiden niets terug.”

Scheve demografie

De komende maanden kan het zomaar eens dezelfde kant op gaan. Nergens lopen de besmettingscijfers zo hoog op als in Limburg, waardoor de ziekenhuizen alarm slaan. Belangrijke reden: de leeftijdsopbouw in de provincie, met relatief veel ouderen. Dat geldt ook voor Nuth, dorp tussen Geleen en Heerlen met de A76 pal voor de deur. Van de 6500 inwoners is bijna 30 procent 65-plusser, nog eens zo’n deel is tussen de 45 en 65. De vaccinatiegraad ligt hier rond het landelijk gemiddelde, maar is onvoldoende opgewassen tegen de scheve demografie.

Sommige activiteiten in het dorp worden nu al afgelast. Na enig wikken en wegen gaat de jaarvergadering van de KBO door. Dat niet iedereen zich daar goed bij voelt, blijkt uit het derde deel van de 98 aangemelde leden dat niet komt opdagen. Van Goethem scant aan de deur de QR-codes en heeft begrip voor de afwezigen. Sophie Sijben van de kascontrolecommissie is er wel, maar betwijfelt of ze er goed aan doet. “Ik ben hartpatiënt, longpatiënt en suikerpatiënt. Buiten de boodschappen kom ik weinig buiten. De KBO zorgt ervoor dat ik me kan vermaken. Daarom ben ik toch maar gekomen.”

Overigens kunnen veel afdelingen jaloers zijn op jaarvergadering met 70 aanwezigen. Dat komt door een slimmigheidje van de voorzitter. Toen de belangstelling enkele jaren geleden minder en minder werd, besloot hij een tombola aan de bijeenkomst te koppelen. En verhip, opeens wilde iedereen meevergaderen. Dus ook vandaag gaan de gelukkigen weer met cadeaubonnen, flessen wijn, ovenwanten en autowasprogramma’s aan de haal. De oudste aanwezige, de 94-jarige Mia Adriaans, mag de lootjes trekken. Ook weer een gevolg van corona trouwens, want eigenlijk zou er nog een oudere in de zaal zijn. Maar in het zorgcentrum waar deze woont, waart het virus alweer rond.

Oplopende besmettingen in Limburg Trouw brengt deze week verhalen uit het Zuid-Limburgse dorp Nuth, waar oplopende coronabesmettingen en de dreiging van nieuwe maatregelen een stempel drukken op het zeer gewaardeerde verenigingsleven. In Limburg werden de afgelopen week relatief gezien de meeste nieuwe besmettingen gemeld. De ziekenhuizen zijn er weer bijna net zo druk met de verzorging van coronabesmettingen als vorige winter. In een gezamenlijke brief aan coronaminister Hugo de Jonge spraken de Limburgse ziekenhuisdirecteuren dinsdag zelfs van ‘een zorginfarct’ en ‘code zwart op lokaal niveau’. Dat de besmettingen juist in Limburg zo snel oplopen komt niet door de vaccinatiegraad: die blijft in de meeste gemeenten niet achter. In de gemeente Beekdaelen, waar Nuth toe behoort, is zo’n 83 procent van de volwassenen gevaccineerd. Landelijk is dat 84 procent. Wat wel meespeelt is de bevolkingssamenstelling. In Limburg wonen relatief meer ouderen dan elders in Nederland. In Beekdaelen is ruim 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Landelijk is dat minder dan 20 procent. Zij lopen een groter risico dan jongeren om door corona in het ziekenhuis te belanden. Ook zijn mensen gemiddeld wat ongezonder in Limburg. In Beekdaelen heeft ruim 55 procent van de mensen overgewicht. Landelijk ligt dat percentage op 50 procent.

