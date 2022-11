In Noord-Nederland is de extremist zelden een jihadist

Bij extremisme wordt vaak gedacht aan jihadisme, terwijl rechts-extremisme een groeiend probleem is. Regionaal onderzoek in Noord-Nederland van de Rijksuniversiteit Groningen brengt dit verschijnsel in kaart.

In de nacht van 19 op 20 augustus vorig jaar werd een Groningse journalist die kritisch schreef over tegenstanders van de coronamaatregelen opgeschrikt door een molotovcocktail die door zijn ruit werd gegooid. Hij was al vaker doelwit van intimidatie geweest. De journalist overleefde de aanslag door het vuur zelf te blussen.

In Noord-Nederland komt dit soort extremistische incidenten de laatste jaren steeds vaker voor. Asbestdumpingen op de weg vanwege onvrede over de komst van een windmolenpark. Pogingen tot brandstichting bij het huis van een windmolenbouwer. De bekende snelwegblokkade in 2017 bij Dokkum om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden.

Tiener op zolderkamer

Voor dit soort nieuwe vormen van extremisme is onder professionals nog relatief weinig aandacht, concluderen onderzoekers Pieter Nanninga, Léonie de Jonge en Fleur Valk van de Rijksuniversiteit Groningen in een woensdag gepubliceerd rapport. In het rapport wordt op regioniveau naar het aantal escalaties gekeken waarbij anti-overheidsdenken een rol speelt.

In de afgelopen vier jaar kwam meer dan de helft van deze escalaties voort uit anti-overheidsgevoelens, terwijl de aanpak van radicalisering en extremisme richt zich nog vooral richt op jihadisme. “Iemand met een baard die Arabisch spreekt wordt nu sneller als extremist gezien dan een Nederlandse tiener die op zijn zolderkamer allerlei dingen doet die niet door de beugel kunnen”, zegt onderzoeker Pieter Nanninga. “Dat is ook niet zo gek, gezien de dreiging van het jihadisme. Maar je ziet wel dat die dreiging afneemt, terwijl nieuwe vormen van extremisme opkomen. Professionals zijn daar nog niet goed op getraind. Die herkennen vooral signalen van jihadistische radicalisering.”

Afkeer van de randstad

In Noord Nederland blijken relatief sterke gevoelens van maatschappelijk onbehagen te leven. De afkeer van de randstad is groot. De regio is daardoor een voedingsbodem voor nieuwe vormen van radicalisme en extreemrechts.

Het liep met name uit de hand rond dossiers die gevoelig liggen in de regio, zoals de komst van een asielzoekerscentrum, een nieuw windmolenpark of het debat over de uitstoot van stikstof. Opvallend genoeg vonden de onderzoekers geen extremistisch gedrag rond het belangrijkste hoofdpijndossier: de aardbevingen door gaswinning.

Voor het onderzoek werd gesproken met 33 professionals uit verschillende gemeenten, van politiemedewerkers tot gemeenteambtenaren. Zij bleken bij radicalisering en extremisme vooral te denken aan Syriëgangers en asielzoekers, en daardoor andere vormen van extremisme over het hoofd te zien. Zo werd een meisje dat naar Syrië vertrok meteen een extremist genoemd, terwijl twee niet-jihadistische jongeren die worden gevolgd door veiligheidsdiensten werden beschreven als ‘jochies die de weg kwijt zijn en te veel achter de computer hebben gezeten’. Een professional vertelde dat er geen melding gedaan werd van een vader met nazivlaggen thuis omdat hij ‘zo’n lieve vader was’.

Kruisbestuiving

Net als op veel andere plekken, groeide het maatschappelijk onbehagen tijdens de coronapandemie ook in het noorden van het land. Omdat het door de coronamaatregelen lastiger werd voor extreemrechtse organisaties om demonstraties en fysieke bijeenkomsten te organiseren, zochten ze elkaar online op. Dat zorgde voor een kruisbestuiving tussen verschillende groepen.

Radicalen en aanhangers van extreemrechts vinden daardoor steeds vaker aansluiting bij andere protesten, zoals die tegen het coronabeleid, sinterklaasintochten en het boerenprotest. Ze durven zich ook meer uit te spreken omdat het uiten van radicaal rechts gedachtegoed uit de taboesfeer is gehaald. “Door de verharding van het maatschappelijke debat zijn anti-overheidsgevoelens normaler dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. De drempel om die te uiten is daardoor kleiner geworden”, zegt Nanning, die hoopt dat het onderzoek ook in andere regio’s wordt uitgevoerd.

