In Nieuw Milligen is alleen het enige restaurant opgetogen om komst marinierskazerne

Zeeland voelt zich slachtoffer van ‘geheime operatie’

De Zeeuwen zaten woedend op een rijtje, vrijdagmiddag in het provinciehuis in Middelburg. In het midden Commissaris van de koning Han Polman en burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen. “Onbehoorlijk bestuur. Ons vertrouwen is ernstig geschaad, en de andere regio’s zijn gewaarschuwd”, aldus Polman in reactie op het kabinetsbesluit om de marinierskazerne naar Nieuw Milligen in Gelderland te verhuizen.

In 2012 besloot de regering de kazerne van Doorn naar Vlissingen te verkassen. De motivatie: De locatie was geweldig, er was ruimte en de werkgelegenheid voor de krimpregio was bijzonder welkom. Iedereen blij, behalve de mariniers die begonnen te morren. “Geen probleem”, memoreerde Polman, want: “Defensie zou snel met werven beginnen en de verwachte leegloop zou tijdelijk zijn.”

Maar de mariniers zijn taaier dan gedacht en winnen hun lange lobby. Ook al herhaalde de commissaris de argumenten dat Zeeland een land in zee is, “een fantastisch havengebied, een Deltaprovincie, een unieke locatie voor de mariniers”. Een woordvoerder van militaire vakbond AFMP zei tegen de NOS dat hij opgelucht is: “In Vlissingen kun je je wapen schoonmaken en een rondje lopen. Meer niet. Je kunt er niet oefenen.”

Pijnlijk was dat Polman de beslissing uit de media moest vernemen, nota bene uit de mond van zijn Gelderse collega die zo ‘content’ is. “Achter onze rug om is er een geheime operatie geweest om een andere locatie te zoeken”, aldus Polman: “Die alternatieve locatieonderzoeken hebben wij pas vandaag gezien. Ik voel mij enorm bedonderd.” Burgemeester Van den Tillaar zat er ‘aangeslagen’ bij. “Wij horen geen nieuwe argumenten. Altijd is ontkend dat andere opties werden overwogen.”

Iets eerder zei vicepremier Hugo de Jonge in Den Haag: “Het is een bittere pil voor de Zeeuwen. Deze operatie verdient geen schoonheidsprijs.” Er komt een gezant die moet onderzoeken wat adequate compensatie is. Zeeland gaf miljoenen euro’s uit aan bouwklaar maken van de grond en infrastructuur. De komst van 2000 personeelsleden en familie zou ten goede komen aan scholen en zorginstellingen, aldus de commissaris. “Compensatiemaatregelen moeten zich ook op structurele effecten richten.”