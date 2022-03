In Madurodam vragen kinderen spontaan aan ouderen: ‘Wat doet Oekraïne met u?’

In de foyer van Madurodam krioelt het van de 300 kinderen. Als ze Dieuwertje Blok zien, beginnen ze te joelen en te zwaaien. Blok is er om te vertellen over haar joodse familie die moest onderduiken in de oorlog. Het is een van de vele verhalen van de jaarlijkse Verhalendag. Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen trapt af. “Het was misschien niet jullie of onze oorlog, maar het ging wel om jullie en onze vrijheid.”

Via filmpjes, muziek en toneel wordt er stilgestaan bij onderdrukking en vrijheid. Dan komt de twaalfjarige Markiian het podium op. Samen met zijn moeder vluchtte hij uit Oekraïne. Sinds twee weken zijn ze in Nederland, waar zijn zus Magdalina studeert. “We wisten niet hoeveel tijd we hadden, dus we moesten snel onze spullen pakken”, vertelt hij. Sommige van zijn vriendjes zijn nog steeds in Kiev. Toen hij met ze belde, hoorde hij bommen op de achtergrond.

Een kinderlijk perspectief

Makriian vertelt zijn verhaal omdat hij wil dat iedereen weet wat er in Oekraïne gebeurt. Zijn vader is nog. Waar, weet hij niet precies. “Hij brengt het vanuit een kinderlijk perspectief”, zegt Magdalina trots. “Dat is belangrijk want dat is zonder het politieke verhaal erachter. Hij rationaliseert niks maar vertelt het hoe het is.”

De Verhalendag is traditiegetrouw het startsein voor alle educatieve projecten in de aanloop naar de Nationale Kinderherdenking 4 mei: een herdenking voor, door en met kinderen. Het is niet zomaar in Madurodam. Het park heeft haar naam te danken aan verzetsheld George Maduro, die net voor de bevrijding overleed.

Kinderen vertellen verhalen door

Waar Makriian zijn eigen verhaal deelt, vertellen andere kinderen de verhalen van ouderen door. Want niet alleen de geschiedenislessen brengen het oorlogsverleden. Stichting In Mijn Buurt laat onder het motto ‘leren door ontmoeten’ kinderen (nabestaanden van) mensen die de Tweede Wereld meemaakten interviewen. Hierna vertellen zij de verhalen door aan hun leeftijdsgenootjes.

In het atelier van het park, tussen miniaturen van hotels en restaurants, luistert een groepje kinderen aandachtig naar Kayra (12) en Crystal (12). Zij zijn dit jaar twee van de vier ‘Erfgoeddragers’. Crystal vertelt het verhaal van de familie van Hans Notmeijer. Zij aten hun kat op tijdens de hongerwinter. “Het verdrietigste vind ik dat ze zoveel vrienden verloren. Eigenlijk zijn er hele families uitgestorven.” Kayra: “De ooms van Janny zijn opgepakt en vermoord. Die verhalen mogen niet vergeten worden want het mag nooit meer gebeuren. Maar helaas gebeurt het nu wel.”

Evelyne Draaijer, coördinator van de Erfgoeddragers van de Stichting, merkt dat de oorlog in Oekraïne veel kinderen bezighoudt. “Wat doet de situatie in Oekraïne met u”, vroegen ze uit zichzelf aan de ouderen die ze interviewden. “Dat was vaak helemaal niet voorbereid en het ontroerde de ouderen ontzettend. Oekraïne geeft een extra dimensie aan het project.”

Voor Crystal is het allemaal heel duidelijk. “Putin is net Hitler want het gaat allemaal om hetzelfde. Ze willen meer land en meer macht.” Het verhaal van Markiian vond zij heel verdrietig, net zoals Kayra. Hij vind het moedig en knap dat hij dit nu al kon vertellen, “gelijk nadat hij is weggejaagd, dat zou ik denk ik niet kunnen.”

