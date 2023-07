In Limburg pleit Frans Timmermans voor politieke verjonging. ‘Jullie denken niet in hokjes’

Eurocommissaris Frans Timmermans bezoekt het Limburgse Valkenburg om te praten met jongeren over klimaatverandering én over de toekomst van de politiek. ‘De nieuwe generatie moet aan de knoppen.’

“Sommige politici gaan om met de klimaatdoelen zoals wij omgaan met huiswerk”, zegt Ruben (16). “Ze schuiven alles voor zich uit, proberen uitstel te krijgen en doen alles op het laatste moment.” Hij staat op de trap voor de Polfermolen in het Limburgse Valkenburg, waar hij samen met zo’n vijftig andere jongeren en enkele bestuurders wacht op Eurocommissaris Frans Timmermans.

Deze week lukte het de PvdA-coryfee om de Natuurherstelwet, die Europese lidstaten verplicht hun natuurgebieden in betere staat te brengen, door het Europees Parlement te krijgen. Nu is hij in ‘zijn’ Limburg om te praten over de overstromingen daar twee jaar geleden, een gevolg van klimaatverandering. Daarover gaat hij in gesprek met de bezorgde jongeren. Het Europese zwaargewicht en de nieuwe generatie lijken het in elk geval over één ding eens te zijn: de klimaatkwestie is niet los te zien van sociale problematiek en om beide aan te pakken moet de politieke structuur veranderen.

Een regering zonder persoonlijke vetes

Hoe dat precies moet weet Ruben niet. Een paar twintigers van de jongerenpartij van GroenLinks die iets verderop staan te wachten, zien ook niet meteen een oplossing. Een gezamenlijke GroenLinks-PvdA-partij zou een eerste stap zijn, denken zij. Maar in tegenstelling tot veel leden vinden ze niet dat Timmermans partijleider zou moeten worden: hij is te belangrijk in Europa. Organisator van de middag en jongerenvertegenwoordiger Laura de Vries (27) denkt dat er een nieuwe bestuurscultuur kan komen wanneer jongeren meer betrokken worden bij besluitvorming.

Ruben hoopt vooral dat er een regering komt zonder persoonlijke vetes, zegt hij. “En iets minder vaak crisis.” Hij stopt met praten als Yzée (17) voorbij loopt. “Hij [Frans Timmermans, red.] is er over twee minuten”, roept ze. “Klaarzitten allemaal.” De jongeren snellen het warme zaaltje in.

‘De meeste jongeren hoeven niet eens eer voor de dingen die ze doen’

Timmermans komt binnen. Niet in pak, zoals hij vaak op televisie te zien is, maar in beige broek en roze blouse, met opgerolde mouwen. Aan zijn voeten groene sneakers. Hij gaat midden in de groep zitten. Het vragenuurtje kan beginnen. De eerste paar gaan over de persoonlijke ervaringen van de Limburgers. Yzées vader heeft een hotel dat overstroomt was, en de familie was erg lang bezig met de bureaucratie rondom herstelfondsen. Hoe ziet Timmermans dat. Hij beaamt dat het simpeler kan en hij wil daar graag over meedenken.

Er wordt gesproken over het belang van Europese wetgeving voor het klimaat en de invloed daarvan op de regio. Water kent geen grenzen, merkt iemand op. De rivier die twee jaar geleden in Valkenburg overstroomde, stroomt ook door België. Dan staat er een jongen op die vraagt hoe Timmermans participatie van jongeren ziet.

“Ik praat in elk land met jongeren en ik zie dat ze barsten van idealen”, antwoordt Timmermans. “De meesten hoeven niet eens eer voor de dingen die ze doen. Ik zie iets nieuws gebeuren. Jullie denken niet in hokjes. Ik vind dat politieke structuren zich daaraan moeten aanpassen. We kunnen de problemen alleen oplossen als wij meer zoals jullie worden. Maar de beslissingen worden nog steeds gemaakt door mensen van mijn generatie. Jullie kunnen de politiek veranderen van binnenuit, door politiek actief te worden, door een partij een kant op te duwen. Als we iets hebben gezien deze week is dat een politieke structuur niet in beton gegoten is”, betoogt de Eurocommissaris.

‘Ik werd getest, gefeut toen ik begon. Dat is niet de manier.’

Hij wil nu nog geen antwoord geven of hij een rol krijgt in de nieuwe samenwerking van zijn partij en GroenLinks, maar hij vindt wel dat er een kans ligt om het pad te effenen voor jongeren. Hij gaat verder: “Toen ik begon in de politiek, werd ik getest, gefeut door de gevestigde orde. Dat is geen manier van doen meer. Alleen dan kunnen we bestuurders van alle afkomsten, geslachten en leeftijden krijgen. De nieuwe generatie moet aan de knoppen.”

Organisator De Vries is het met Timmermans eens. Maar, zegt ze daarbij, “het is essentieel dat jongeren niet aan een zijtafel worden gezet. Ze moeten een plek krijgen aan de tafel waar besluiten worden genomen”. De 16-jarige Ruben is blij met het antwoord. Het geeft hem vertrouwen, zegt hij. “Als Timmermans het zo duidelijk zegt, zelfs in de krant, dan moet hij het ook waarmaken.”

De volledige namen van de jongeren zijn niet gebruikt omdat de jongeren in kwestie minderjarig zijn, de namen zijn wel bekend bij de hoofdredactie.

