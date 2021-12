In Limburg is de sterfte 53 procent hoger dan normaal

De oversterfte was relatief het hoogst in Limburg. Die provincie ging vorige maand gebukt onder veel covid-besmettingen en ziekenhuisopnames. De sterfte was er in november 53 procent hoger dan verwacht. Ook in Zeeland (36 procent), Noord-Brabant (36 procent) en Gelderland (39 procent) was de oversterfte duidelijk hoger dan voor Nederland als geheel. Friesland kende met 16 procent de laagste oversterfte.

In totaal overleden in de maand november ongeveer 3500 Nederlanders meer dan verwacht. Daarmee is de piek van het aantal overledenen hoger dan in de vorige winter.

550 meer dan verwacht

De stijging van de sterftecijfers komt vooral doordat meer Nederlanders die langdurige zorg ontvangen overlijden. Dat zijn mensen in verpleeghuizen of Nederlanders die thuiszorg krijgen. Van deze groep overleden in de laatste week van november ongeveer 1650 personen, 550 meer dan verwacht. De oversterfte bij Nederlanders met langdurige zorg was dus een derde hoger dan normaal. Onder de rest van de bevolking overleden in dezelfde week bijna 2450 mensen, eveneens 550 meer dan verwacht. De oversterfte binnen deze groep was dus 22 procent.

Informatie over de exacte doodsoorzaken volgt later. Eerder deze week maakte het CBS al wel bekend dat van maart 2020 tot en met juli dit jaar 31.573 mensen aan Covid-19 zijn overleden.

De oversterfte is het hoogst bij Nederlanders van 80 jaar en ouder. Het aantal personen uit die leeftijdscategorie die in de laatste week van november overleden was ruim 30 procent hoger dan verwacht. Voor de groep tussen de 65 en 80 jaar bedroeg de stijging 24 procent. Bij de groep onder de 65 jaar was de sterfte 11 procent hoger dan normaal.

