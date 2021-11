In Leeuwarden is de horeca klaar met steeds wisselende regels. ‘Luister eens naar het veld’

Leeuwarden is er wel een beetje klaar mee. Net nu het Noordelijk Filmfestival in volle gang is en de nieuwe bioscoop in de stad vol zit, moeten de kroegen om acht uur dicht.

“We worden als een jojo gebruikt. En zoals dat gaat met een jojo, de rek is er nu uit”, zegt Ali de Vries achter de bar van het café Scooter’s dat ze samen met haar partner Ton Eijer runt. Eijer is dan al uren op het stadhuis. Crisisberaad met burgemeester Sybrand Buma en zijn staf. De gemeente wil per sé niet dat de horeca langer open blijft, en Eijer fungeert als spreekbuis van de ‘opstandelingen’.

Het was ‘geen fijn gesprek’, zegt Eijer droogjes als hij terugkomt. Het nieuws gaat dan al al als een lopend vuurtje door Leeuwarden. De horeca-uitbaters halen bakzeil, onder dreiging van een dwangsom van tienduizend euro.

De brief wordt verscheurd

Dat dreigement wordt even later ook persoonlijk per brief overhandigd. Collega Roland van der Wijk van discotheek Bascule, langsgekomen voor overleg, verscheurt zijn exemplaar en plaatst er pontificaal een biertje op. “Ze hadden die brief ook niet kunnen bezorgen”, zegt hij. “We zijn hier niet om de wet te overtreden. Ik ga vanavond niet eens open.”

Ali pakt de microfoon en vertelt de verzamelde gasten wat zij onderhand al hebben gehoord; het feest gaat niet door. “Nee”, roepen een paar gasten. Ze waren hier vanavond wel gekomen voor een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. “Ik hoopte dat we met zijn allen duidelijk konden maken dat het genoeg is”, verzucht Rinske van Breeden aan de bar. “Dit was mijn vorm van protest.” Hij zal dat nu thuis moeten doen, concludeert hij.

Dat er hier wordt geprotesteerd tegen de vervroegde slutingstijd betekent niet de andere regels niet gelden. Vrijwel iedereen in de kroeg draagt een polsbandje, wat in Leeuwarden zoals in veel gemeenten de gangbare manier is om niet steeds een QR-code te hoeven scannen. Wie het bandje, dat voor vandaag felroze is, niet heeft, wordt streng op de QR-code gecontroleerd.

‘Thuis is het minder veilig’

“Dat testen en die QR-codes snap ik nog”, zegt gast Aukje van der Veen als ze de kroeg met tegenzin verlaat. “Maar dit is niet logisch. We gaan nu thuis maar verder, maar dat lijkt me veel minder veilig. Ik scan thuis de QR-code van mijn gasten niet.” Achter haar staat een kennis al klaar met het bier.

Niet iedereen gaat naar huis, een flinke menigte verzamelt zich op het Zaailand, het centrale plein even verderop. Enthousiaste twintigers bouwen een feestje op de trappen van het gerechtshof. Er is muziek, bier en even later ook vuurwerk.

Janneke van der Werf en Andreas de Vries staan het van een afstandje aan te kijken. Voor hen is dit een serieus protest. “Ik ben niet eens zo’n kroegtijger”, zegt Van der Werf, “maar ik zou vanavond wel zijn gegaan om de horeca te steunen.”

Wat hen beiden dwars zit zijn niet zozeer de coronamaatregelen, maar de halfslachtgheid ervan. “Pak het goed aan, of doe niets”, zegt Van der Werf. “Maar ga niet stapje bij beetje, en dan ook nog eens zo gericht op een groep, de ongevaccineerden, zoals nu steeds meer gebeurt.”

Ze hebben geen goed woord over voor de plannen voor een 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden ook met een coronatest niet meer op checkplichtige plekken mogen komen. “Ik ben zelf gevaccineerd, maar hoe er nu met ongevaccineerden wordt omgegaan vind ik echt niet kunnen”, zegt De Vries. “Het is een ongelijke behandeling.”

Janneke van der Werf en Andreas de Vries. Beeld Sjaak Verboom

De politie grijpt in

Intussen wijst Van der Werf naar de menigte op de trappen. Die is kleiner geworden, en feller. Er wordt meer vuurwerk afgestoken en de twee willen weg. Even later grijpt de politie in. Een flinke charge vindt recht voor café Scooter’s plaats. Binnen ziet Ali de Vries het geweld voor haar op straat teurgesteld aan. “Wat zonde. Dit is nu precies wat we niet wilden.”

“Ik hoop toch dat ons signaal is aangekomen”, zegt Eijer, vermoeid na zijn urenlange gesprekken op het stadhuis. “We zijn niet zomaar een knop waar je even aan draait, dat hoopten we duidelijk te maken. Praat met het veld, dan weet je wat er speelt. En bied ons een perspectief.”

