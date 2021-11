In Leeuwarden blijven de café's vanavond open: ‘Het mag niet, maar soms moet je even dwars zijn’

Cafébaas Ton Eijer, eigenaar van muziekcafé Scooter’s en voorzitter van de afdeling Leeuwarden van Koninklijke Horeca Nederland, vertelt waarom. “We hebben altijd braaf meegewerkt. Maar soms moet je dwars zijn.”

Waarom blijven jullie vanavond open, terwijl het kabinet heeft beslist dat horecazaken om 20:00 moeten sluiten?

“We willen met de actie laten zien dat we klaar zijn met de maatregelen. Het is mooi geweest. Telkens weer is er iets aan de hand en wordt er aan het knopje horeca gedraaid. We hebben de afgelopen anderhalf jaar altijd braaf meegewerkt: met openingstijden, QR-codes, zitplaatsen, looproutes, het beperken van mensen.

“En nu kunnen we net een paar weken een soort van normaal onze bedrijven runnen. En moeten we het wéér allemaal omgooien.

“U moet bedenken: zaken hier in Leeuwarden hebben net de kelders vol met tanks bier gezet, dat ze nu dus niet meer kwijt kunnen. We zijn net een beetje de personeelstekorten te boven: we hebben nét allemaal studenten ingewerkt voor de avonduren, die kunnen we nu weer ontslaan. En wie weet duurt het tot januari, of langer. De onzekerheid duurt te lang, de frustratie zit ons tot hier, dus hebben we gezegd: nu is het klaar.”

Is het alleen vanavond, of gaat u gaat de komende drie weken ook niet eerder dicht?

“Voor nu is dit een eenmalige actie. We weten dat het niet mag. Wij hebben als horeca ook een opvoedende taak, naar onze klanten toe, hoe die zich 's nachts moeten gedragen. Maar de frustratie heeft nu een bepaald niveau bereikt. Soms moet je een beetje dwars zijn.”

Jullie zeggen, het is wel een keer klaar. Maar daar denkt het virus blijkbaar anders over.

“Volgens het RIVM zelf komt 2,9 procent van alle besmettingen uit de horeca. Dan zijn deze maatregelen buiten proportie. Daarnaast hebben we als horeca altijd heel actief meegedacht. Over schoonmaken, controles, looproutes, polsbandjes in het centrum Leeuwarden om gasten die al gescand zijn binnen te laten. Maar er wordt telkens weer iets nieuws van ons gevraagd.

“Bij het overleg waren de veertig horeca-ondernemers van Leeuwarden aanwezig. Het zijn niet alleen de feestcafé's zoals het mijne die zich nu verzetten - ook bij de meest brave eettentjes zit het tot hier.”

Bent u niet bang dat dit soort acties er juist voor zorgt dat we nóg langer in de coronaproblemen zitten?

“Nee, denk ik niet. We zijn bewust van het virus. We moeten ermee leren leven, ermee leren omgaan. Ik denk eerder dat het zwabberbeleid van de overheid ervoor zorgt dat we langer in de problemen blijven. Hier wordt eerst heel lang gepraat over het 2G-beleid: in Oostenrijk doen ze dat gewoon. In Portugal, waar 98 procent van de mensen al is gevaccineerd, krijg je gewoon een zware boete als je niet meedoet. Maar hier? Zwabberbeleid. Waar niemand iets van begrijpt.”

En wat als het bevoegd gezag vanavond voor de deur staat?

“Wij gaan geen barricades opwerpen of met straatstenen gooien. Als handhaving langskomt en die zegt: jullie moeten dicht, dan sluiten we netjes de deuren. Maar we willen echt een boodschap afgeven: we zijn er klaar mee.”