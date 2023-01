In juli, augustus en september 2022 stierven meer mensen aan corona dan in de zomers daarvoor

Mensen met mondmaskers waren op één hand te tellen, terrassen en treinen zaten vanouds vol; afgelopen zomer leek de laatste lockdown ver weg. Toch zijn er in het derde kwartaal van vorig jaar meer mensen door corona gestorven dan in de zomers daarvoor. Afgelopen juli, augustus en september overleden 1468 covidpatiënten, zo becijferde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), tegenover 597 in 2020. In de zomer van 2021 stierven 970 mensen door het virus.

CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen kan zich goed voorstellen dat die conclusie tot verbazing leidt. “Maar mensen in de zorg zal het niet bevreemden. Ikzelf vond het in ieder geval geen verrassing. Vorig jaar dachten we misschien dat de pandemie de geschiedenisboeken in kon, maar helaas hebben we nog steeds met corona te maken. Afgelopen zomer werden er veel virusdeeltjes waargenomen in het rioolwater, er waren nog altijd veel mensen ziek. Het is dus niet zo gek dat er toen ook mensen overleden door Covid-19.”

Vaccins verliezen hun werking, en de boosters zijn minder populair

Hij is voorzichtig met het trekken van harde conclusies, vergelijkt niet graag termijnen uit opeenvolgende jaren met elkaar als het aankomt op de pandemie. “Bij coronasterfte hangt het echt af van de viruscirculatie op dat moment.” Allerlei factoren kunnen daarbij een rol spelen. “Zo stond de hele zomer in 2020 in het teken van corona, mensen waren bang en bleven binnen. En het jaar daarop gingen we nog steeds niet massaal op pad, en hadden een heleboel mensen een eerste vaccinatie gekregen.”

Maar afgelopen zomer leken de avondklokken en afstandsregels vergeten. “Het gros van Nederland gedroeg zich alsof het corona weg was, wat ervoor zorgde dat het virus zich makkelijk kon verspreiden. Bovendien wijzen studies uit dat de werking van vaccins afneemt met het verstrijken van de tijd. En de vaccinatiegraad van de boosters ligt lager dan de eerste prikronde. Misschien had de samenleving er door een soort van gewenning minder aandacht voor, maar eigenlijk is het dus niet zo gek dat veel meer mensen afgelopen zomer in aanraking kwamen met corona. En dat er meer mensen aan het virus overleden.”

Hypotheses voor oversterfte

Van de bijna 40.000 sterfgevallen in juli, augustus en september, overleed 3,7 procent aan corona. Er was in de zomer sprake van oversterfte: bijna elke week overleden meer Nederlanders dan verwacht. Hoe dat precies komt, is niet duidelijk. Zeker, corona is verantwoordelijk voor veruit het grootste deel van de oversterfte. Maar hoe zit het met de rest?

Voor de onverklaarbare oversterfte zijn verschillende hypotheses. “Zo hadden we vorig jaar te maken met twee lange griepepidemieën”, stelt Van Gaalen. “Ook kan uitgestelde zorg deels de oorzaak zijn van de oversterfte. Operaties en behandelingen werden uitgesteld, er waren minder screenings voor bijvoorbeeld kanker. Dat kan een effect hebben. Maar om dat zeker te weten, hebben we meer tijd en data nodig.”

