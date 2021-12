In het Vreugdenhil-gezin knutselt iedereen mee aan het Winterwonderlandschap

In de woonkamer van Hermen Vreugdenhil (46) gaat een kabelbaantje op en neer en zwieren schaatsers over een vijvertje. Het winterwonderlandschap dat hij met zijn vier zoons heeft gebouwd, is bijna af. “Nadat Sinterklaas was afgelopen, heb ik een grote plaat in de woonkamer gezet. Dan komt eerst de trein, en dan bouwen we er met zijn allen een grote stad omheen.”

Iedereen in het gezin knutselt mee, vertelt Vreugdenhil. “De oudste van 21 is er nog het meest mee bezig.” Soms is het gezin samen aan het werk, dan sluit een de wissels aan voor de treinen en maakt de ander een besneeuwde berg, maar zijn zoons gaan ook regelmatig zelf lekker aan de slag. “Dan hoor ik ineens dat er een kerstmuziekje wordt opgezet, en begint iemand te knutselen.”

Boven het kerstdorp hangt nu ook een kabelbaan

Het bouwen van het landschap is een traditie die het gezin al een paar jaar koestert. Maar nu er door de coronaregels opnieuw veel tijd thuis wordt doorgebracht, is het kerstdorp dit jaar wat groter dan normaal. Het staat onder de trap, voor de kast met boeken en spelletjes. “Mijn zoon heeft dit jaar voor het eerst met K’nex (bouwspeelgoed waarmee van alles gemaakt kan worden red.) een kabelbaantje gemaakt, met mannetjes die omhoog gaan en naar beneden. Zo komt er elk jaar iets moois bij.”

Ook nieuw dit jaar: een kloostertje dat is geïnspireerd op een klooster dat het gezin kent van hun fietstochten in de bergen. “We zijn bergliefhebbers en wielrenners. Er is een hele mooie klim: de Lacets de Montvernier, en die eindigt bij een klooster. Volgend jaar gaan we echt een weggetje omhoog maken met wielrennertjes.” Zo zijn de familiemomenten elk jaar verwerkt in het dorp dat het gezin in de decembermaand bouwt.

Nepsneeuw ontbreekt niet in het Winterwonderland. Beeld Werry Crone

Dat dorp ziet er elk jaar anders uit. “We hebben een paar jaar geleden een grote partij opgekocht, dus kunnen we het landschap en de trein nu elke keer anders maken. Af en toe koop ik er wat bij, dat kan ook goed via Marktplaats. Maar het leukste is om zelf dingen te maken.”

‘Je wordt net een klein kind’

Vreugdenhil geniet hoorbaar van het knutselen. “Het is echt lekkere ontspanning. Je wordt net een klein kind als je ermee bezig bent.” Het hele gezin kan bovendien ook nog eens spelen met de trein. “Die wissels hebben allemaal knopjes waar je ze mee kunt bedienen, je kunt de treinen rangeren. Van jong tot oud spelen we daar af en toe even lekker een half uurtje mee.”

In andere jaren konden ook de buurtkinderen binnenwaaien om het landschap te bewonderen, maar dat moet nu helaas van achter het raam. Gelukkig drukt dat niet alle pret. “We hebben een dijkhuis, en je kunt het landschap vanaf de straat zien. Iedereen vindt het hartstikke leuk.”

Van de natuur genieten

Kerstmis viert hij in kleine kring. Zijn studerende zoon komt thuis, dus dat is alvast erg leuk. “We hebben het goed en we hebben elkaar”, zegt Vreugdenhil stellig. “We hebben een ruim huis, dat scheelt natuurlijk, we gaan het echt gezellig maken. En we gaan lekker de Biesbosch in en van de natuur genieten.”

Ondertussen hangt een van zijn zoons de kerstlichtjes op in het dorp, en moeten er nog dieren in de kerststal. “Mijn oudste broer vond dat er dit jaar een kerststal in het dorp moest”, lacht Vreugdenhil. “Je ziet: de hele familie leeft mee.”

