In het Turkse café blijven de verkiezingen onbesproken, dat is maar beter zo

Als het laatste potje kaarten achter de rug is, beent één van de mannen in café Arena tierend naar het toilet. “Hij is chagrijnig”, zegt een van de vrienden overbodig in het luchtledige. Zacht gegrinnik. Het is een prachtig tafereel, de emotie is nooit ver weg. Wanneer de verliezer na twee minuten terugkeert, is hij wat bedaard. De kaarten zijn hier in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt uit voorzorg al van tafel.

De regel in het café

Dit was nog maar een eenvoudig spelletje, weet kroegbaas Kenan Ocak. Om zijn klanten rustig te houden, heeft hij één stelregel in zijn café: er wordt niet over de verkiezingen gesproken. “Anders wordt het ruzie, de Turkse politiek ligt gewoon te gevoelig. Je komt hier om vrolijk te kunnen zijn, we zien elkaar de volgende dag immers weer.”

De regel van Ocak geldt niet alleen in café Arena. Een klein stukje verderop bij de Kocatepe moskee gaat het precies zo. Het bestuur, de imam, de gelovigen: ze praten overal over, maar het verkiezingsthema wordt – ook in de verblijfsruimte bij een kopje thee – angstvallig vermeden. De televisie gaat alleen om negen uur even op het Turkse nieuws, op andere momenten staan er documentaires of sportwedstrijden aan.

Als deze krant de Turkse studentenvereniging Anatolia (verbonden aan de Vrije Universiteit) benaderd om jongeren te spreken, is het antwoord duidelijk. Om geen verdeeldheid te zaaien, laat Anatolia het onderwerp rusten. Niet alleen richting media, ook intern.

‘We zijn allemaal voor Turkije’

Die afhoudende reflex komt Nienke van Heukelingen bekend voor. De Turkije-deskundige van Instituut Clingendael ervoer in een recent onderzoek onder Turkse Nederlanders al dat een groot deel zich niet op zijn gemak voelt zich in de publieke ruimte uit te laten. “Het land is altijd al fors gepolariseerd, want de oppositie staat lijnrecht tegenover de huidige president Erdogan. Nu het zo spannend is, komt dat nog meer naar voren. De vechtpartijen bij de stembus in de RAI waren tekenend voor de huidige spanning. In andere landen zagen we soortgelijke ongeregeldheden.”

Ook al wordt er niet openlijk over gesproken, in Café Arena weet iedereen van elkaar wie ze aanhangen. De meerderheid, ook eigenaar Ocak, heeft de voorbije weken het stempeltje met ‘Evet’ (‘Ja’) onder de naam van Erdogan geplaatst. Op het terras zit een man die na vier keer nu juist zijn stem aan oppositiekandidaat Kilicdaroglu gaf. Iedereen respecteert de keuze. ‘We zijn allemaal voor Turkije’, heet het. En als je maar resoluut je mond houdt, kan er ook geen ruzie ontstaan.

Dat was onlangs op een vakantie met vijf vrienden wel anders. De oppositieman vormde de uitzondering in de auto, te midden van vier Erdogan-fanaten. “Dat leverde pittige discussies op. Waar Turken bij elkaar zijn, gaat het over voetbal of politiek. Er is geen ruimte voor nuance. Het was heftig. Eigenlijk praat ik maar met een select groepje over de verkiezingen. Met mijn vrouw en kinderen bijvoorbeeld, al hebben zij allemaal op Erdogan gestemd. We zijn ook niet samen naar de stembus gegaan.”

Kinderen die stembiljetten van hun ouders verstoppen

Hoe anders is het in Turkije zelf. Toen Van Heukelingen daar onlangs verbleef, zag ze hoe met name aanhangers van de oppositie geen mogelijkheid onbenut laten om anderen te overtuigen op Kilicdaroglu te stemmen. Dat geldt vooral voor jongeren. “Zeker in de grote steden zijn zij grofweg genomen progressiever, ook al kennen ze geen Turkije zonder Erdogan. Maar ze zien wel de democratische achteruitgang. Ik was in Istanbul, daar gaat het echt over niets anders dan de verkiezingen. Overal vlaggen, flyers. Ik hoorde verhalen van mensen die de stembiljetten van hun ouders verstopten, zodat zij niet op de AKP van Erdogan zouden stemmen. En ik weet dat er hoogopgeleide jongeren in het buitenland, ook in Nederland, zijn die pas terug willen als er een andere president is.”

Die geladenheid is in de Afrikaanderwijk niet voelbaar. Geen vlag of flyer doet eraan denken dat Turkije aan de vooravond van een cruciale dag staat. Dat is maar goed ook, zegt Ocak. “Wij zijn hier met elkaar opgegroeid. Laten we elkaars hart maar niet breken vanwege iets politieks.”

