In het Groningse Garrelsweer heerst woede na de zware aardbeving. ‘Dit is het dan, nu stort het in’

Wim Vreeling schrok vannacht rond kwart voor twee wakker van luid gerommel in zijn huis. Er volgde een knal, waarna hij in het donker bijna zijn bed uit rolde door de trillingen. Meteen schoten de gedachten van de kerkrentmeester van de dorpskerk in het Groningse Garrelsweer naar de gouden windhaan bovenop zijn kerk. “Stel je voor dat er weer zo’n zware klap komt”, dacht hij. “Ik moet de kerktoren laten controleren.”

Vreeling is een van de 450 inwoners van het dorp Garrelsweer, waar vannacht een van de zwaarste aardbevingen – met een kracht van 3,2 – van de laatste twee jaar geregistreerd werd. Bewoners werden in het aardedonker wakker door kletterende kledingkasten of trillende ledikanten. Een enkeling die nog wakker was, zoals het stel Ron Otte en Caroline Marang, heeft de schokgolf kunnen zien. Marang: “De muren en het plafond dansten, alsof we op een boot zaten. De hoek waar de keuken zit kwam omhoog. Of we schade hebben weet ik nog niet, wel ben ik me helemaal rot geschrokken.”

Rentmeester Vreeling ook, en daarom heeft hij dinsdagochtend meteen melding gemaakt van zijn zorgen over de kerktoren, waar de zware gouden windhaan op rust. De ingenieurs die direct kwamen kijken bevestigden zijn angstgevoelens. Na de beving, die ook in de stad Groningen te voelen was, meldden dinsdagavond ruim tweehonderd Groningers hun bevingsschade bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Acht van die meldingen, waaronder die van Vreeling, geven aan dat er acuut onveilige situaties waren ontstaan.

Gevoel van onveiligheid

Want schade, die is er zeker. Inwoner Fenne Feenstra telde drie nieuwe scheuren in haar huis. Meteen maakt ze duidelijk dat de schade niet alleen om scheuren gaat, maar ook over het gevoel van onveiligheid. Uit angst dat haar bevende kast dinsdagnacht op haar zou vallen, bevroor ze. “Het gevoel dat het hier niet veilig is, je leert het negeren, maar op een dag als vandaag word je letterlijk wakker geschud.”

Dat vertelt ze nu aan een handjevol andere inwoners, die instemmend knikken. Samen zitten ze aan tafel in het buurtcentrum van Garrelsweer, waar burgemeester Gerard Beukema hen dinsdagmiddag uitnodigde om te delen wat er de afgelopen nacht gebeurd is. Een aardbeving maakt heel wat los bij inwoners, weet hij na al die jaren.

Om hem heen bespreken inwoners versterkingsprocedures van hun huizen, klagen ze over de communicatie met hulpverlening en beschrijven ze hoe boos ze zijn. Ook de schrik en angst die Feenstra ’s nachts nog voelde, is al snel omgeslagen in woede, vertelt ze. “Je slaat na zo’n nacht de krant open en dan lees je dat Shell naar Engeland wil omdat ze geen dividendbelasting willen betalen”, zegt ze met tranen in haar ogen. “Ze ontlopen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, alweer.”

‘Dit is het dan, nu stort het in’

Met evenveel frustratie deelt inwoner Marijke Blok dat ze zich niet zo snel veiliger zal voelen door de houten platen die een bouwkundige wil plaatsen ter versteviging van haar huis. De platen moeten haar tien minuten geven om haar spullen te pakken, mocht haar huis na een beving instorten. Dinsdagnacht lag ze aan haar bed gekluisterd. Deken over haar hoofd, haar handen vastgeklampt aan haar bedrand, terwijl om haar heen de muren en het dak kraakten. “Dit is het dan, nu zakt de boel eindelijk een keer in”, dacht ze nog.

Kerkrentmeester Vreeling hoopt dat hij die gedachten bij de kerkgangers in Garrelsweer kan voorkomen. Opgelucht dat hij een melding maakte over zijn kerktoren, ontvangt hij woensdag al een hoogwerker die de torenconstructie goed zal bekijken. Plannen over een eventuele versteviging of renovatie zullen daarna hopelijk snel volgen. “Je moet er toch niet aan denken dat er op zondag mensen rondlopen en er dan zo’n klap als vannacht plaatsvindt? De haan ziet er nu klein uit, maar mocht die naar beneden vallen, dan kun je dat niet navertellen.”

