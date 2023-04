In het digitale spreekuur van Janneke Wittekoek wordt het vrouwenhart wél serieus genomen

Over het vrouwenhart is nog veel onwetendheid en artsen nemen klachten van vrouwen vaak niet serieus. Tijdens het onlinevrouwenhartcafé wil cardioloog Janneke Wittekoek daar verandering in brengen.

Janneke Wittekoek begint na een halfuur over het belang van slaap voor een gezond vrouwenhart. “Ik heb dames die denken dat het heel zen is om een kopje groene thee te drinken voordat ze gaan slapen.” De cardioloog schudt haar hoofd. “Dat is geen goed idee. Je kunt er heel veel hartkloppingen van krijgen. Voor een rustige nacht kun je de groene thee beter laten staan.” Ze wijst op de Chinese cultuur. “Chinezen blijven wakker op groene thee.”

Terwijl ze haar tip over de groene thee deelt in het online vrouwenhartcafé, popt in de chat een onophoudelijke stroom vragen en opmerkingen op van vrouwen. Wittekoek organiseert het digitale café voor het eerst, een soort digitaal spreekuur voor vrouwen en hun hartklachten via een livestream op Facebook.

Een slechte balans

Op de achtergrond staan haar boeken uitgestald naast een bloeddrukmeter en een model van het hart. Cardioloog Wittekoek startte tien jaar geleden een eigen kliniek en specialiseerde zich in vrouwen en onbegrepen hartklachten. Ze zag dat hartklachten bij vrouwen vaak het gevolg zijn van hormonale ontregeling of (emotionele) stress.

Wittekoek wil die kennis graag delen en gaat met vrouwen in gesprek. Veel van hen lopen al lang rond met onbegrepen klachten die lang niet altijd serieus worden genomen. Jarenlang was het hart van de man immers leidend, zowel in de wetenschap als in de spreekkamer.

“Het gaat om jullie klachten”, roept ze aan het begin van de sessie. “De focus gaat de laatste jaren steeds meer naar - ja dames, goed luisteren - stress en te druk zijn. Ik zie veel dames in de spreekkamer met hartkloppingen en pijn op de borst als gevolg van een slechte balans.”

Hartproblemen en stress

Vrouwen delen tijdens de livestream hun ervaringen over een recent hartinfarct en hartkloppingen. Het grote aantal reacties is bijna niet bij te benen. “Wauw”, zegt Wittekoek. Na een minuut of twintig zitten er bijna 200 geïnteresseerden mee te kijken.

Veel vragen gaan over vrouwen die last hebben van vaatspasmen, een krampachtige samentrekking van het bloedvat. De spasmen veroorzaken zuurstofgebrek in de achterliggende hartspier. In de chat vraagt Mieke zich af of je dat kunt krijgen door stress. “Ja”, klinkt het resolute antwoord van Wittekoek.

“Negentig procent van de mensen die een hartprobleem krijgen op basis van een hele grote hoeveelheid stress is vrouw. Vaak vrouwen die de vijftig zijn gepasseerd. Het vrouwenhart wordt voor een groot deel beschermd door vrouwelijke hormonen. Als we die hormonen verliezen rond de overgang, kun je daar last van krijgen.”

Intensief sporten

De vrouwen die meekijken ontvangen de antwoorden met gejuich. “Allemaal heel herkenbaar”, schrijft Selma. “Leren doseren in de dingen die je doet vind ik nog steeds moeilijk.” Yvette wil weten of je met een vaatspasme wel intensief kunt sporten. “Of lok je het dan juist extra uit. Is er dan een verhoogd risico op een infarct? Is een marathon lopen mogelijk?”

Daar haakt Wittekoek op in. Wie wordt getroffen door een hartziekte moet langzaam herstellen. “Tot grote frustratie van dames die ik zie op mijn spreekuur. Die willen veel sneller.”

Na een minuut of veertig houdt Wittekoek ermee op. “Ik vond het superleuk, lieve dames. Volgende week zit ik hier weer om 17.00 uur. Stel je vragen, en tot volgende week!” Ze heeft de laatste woorden nog niet uitgesproken of het regent hartjes in de chat.

De volledige namen van de vragenstellers zijn bekend bij de hoofdredactie.

Symptomen hartproblemen bij vrouwen Eén op de drie vrouwen overlijdt aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Hartproblemen manifesteren zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Omdat in wetenschappelijke studies vooral aandacht was voor mannen, bleef het vrouwenhart jarenlang onderbelicht en artsen herkenden klachten onvoldoende. Medicatie bijvoorbeeld werd alleen getest op mannen, terwijl het vrouwenlichaam daar heel anders op kan reageren. Mannen hebben vooral last van druk op de borst. Vrouwen kennen een heel ander klachtenpatroon. Denk daarbij aan pijn tussen de schouderbladen, extreme vermoeidheid, een grieperig gevoel en angstgevoelens. Vrouwen kunnen ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebben dan mannen. Zo speelt de hormonale cyclus regelmatig een rol en hebben vrouwen een groter risico op hartklachten rond en na de overgang. Ook speelt (emotionele) stress een grotere rol bij vrouwen dan bij mannen.

