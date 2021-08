In Harskamp heerst zowel trots als schaamte. ‘Hoezo, óns dorp? Het is Gods genade dat je hier woont.’

Met blikjes energydrink en pakjes sigaretten bij de hand zitten jongeren woensdagavond om een brandende vuurkorf in het dorpscentrum in Harskamp. Ze praten na over de avond ervoor, toen de opvang van Afghaanse vluchtelingen in de legerkazerne voor oproer zorgde. Sommigen waren erbij. Autobanden gingen in brand, spandoeken met ‘Eigen volk eerst’ werden opgetrokken, en de heetst gebakerde dorpsbewoners riepen racistische leuzen. ‘Auschwitz back for blacks’, klonk er bijvoorbeeld.

Het Openbaar Ministerie en de politie onderzoeken of ze iemand voor die uitspraak kunnen vervolgen. Intussen laten lokale bestuurders en verschillende Harskampers een tegengeluid horen: zij verwelkomen de vluchtelingen juist. Zo ook de SGP, de partij die in het dorp verreweg de meeste stemmen krijgt, evenals de PVV, VVD en FVD.

Trots dat hij er vroeg bij was

Kwamen die racistische leuzen dan van een enkeling, of is er meer aan de hand in Harskamp? Het is niet lang zoeken naar een antwoord op die vraag. Een van de jongens in het groepje bij het vuur, de 15-jarige Evan, met zijn zwarte werkschoenen nog aan, vertelt trots dat hij als een van de eersten bij het protest was. “Kutvolk, die Afghanen”, roept hij. “Ze motten gewoon oprotten.”

Niemand in het groepje kijkt ervan op, niemand zegt er iets van. Ook de wijkagent niet, die er dan nog bij staat, maar even later verdwenen is. Of hij dit ook zou durven zeggen waar zijn ouders bij zijn? Evan zegt dat het hem “geen donder” uitmaakt. “Mijn ouders vinden dit ook. Mijn moeder zei dat ze er een raket op moeten afschieten.”

‘Ik schaam me kapot’

“Tja”, zegt 18-jarige Cheneé – zwart T-shirt, half open gescheurde spijkerbroek – die haar dorpsgenoot met een vermoeide blik aanhoort. Deze teksten verbazen haar niet, vertelt ze. “Ik woon hier al mijn hele leven, en dit is hoe veel mensen hier denken. Ertegenin gaan heeft geen zin.” Zelf ziet ze het anders, zegt ze. “Ik heb half-Surinaamse nichtjes, en vind dat de vluchtelingen hier gewoon welkom zijn. Ik schaam me kapot voor dit alles, en ben gisteravond dan ook naar huis gegaan.”

Anderen in het groepje zijn milder, maar toch ook afwijzend over de opvang van de vluchtelingen. Ribanna (18), met hippe bril: “Toch vind ik: ze horen hier niet.” Herjan (17) blijkt niet te weten dat ze hier tijdelijk zijn en denkt dat minstens 800 mensen zich voorgoed in het dorp zullen vestigen: “Dat is gewoon te veel op een dorp van 3500 man. Wij zitten hier al met een woningtekort.”

Harde kern

Een van de Harskampers die geschokt is door wat hij hoort in zijn dorp, is dominee Matthé Schreur. Zijn kerk maakt onderdeel uit van de bevindelijk-gereformeerde flank van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij ontvangt in de pastorie met thee en een warme stroopwafel. Onder de demonstranten zullen er zeker mensen van zijn gemeente zijn geweest, zegt hij. “Er was een harde kern van veertig man. Maar er blijken ook veel mensen uit de omtrek op af te zijn gekomen, sommigen alleen om te kijken wat er aan de hand was. Twee van onze dochters ook.”

Het gebrek aan naastenliefde dat uit de protesten spreekt moet hij zich aantrekken, zegt de dominee. “Kennelijk zijn er mensen, die wel in de kerk zitten en de preken aanhoren, maar er niet naar willen leven. Hoe vaak is er in Gods woord niet te lezen: ‘Denk om de weduwen en wezen, en zorg voor de vluchtelingen’?”

‘Ons dorp, ons land’

Er is al een preek voor aanstaande zondag bij hem aan het opborrelen, zegt dominee Schreur. Het is niet gek dat mensen vraagtekens plaatsen bij het grote aantal vluchtelingen in zo'n klein dorp, zegt hij. “Maar men heeft het steeds over ‘óns dorp’, en ‘óns land’. Hoezo? De aarde en alle dingen zijn van God. Dat wij hier mogen wonen is Gods genade, en dat moeten we onze Afghaanse naaste ook gunnen.”

Ook wil de dominee een weerwoord bieden aan spookbeelden over moslims, zegt hij. “Wat je geregeld hoort is: ‘Ze pikken ons land in, en onze vrouwen moeten straks bij wijze van spreken een hoofddoekje om’. Maar als je moslims spreekt, blijkt dat zij er helemaal niet zo in staan.”

Slapen tijdens de preek

Evan zegt ook naar een bevindelijk-gereformeerde kerk te gaan, maar naar een andere dan die van dominee Schreur. “Maar ik lig altijd te slapen tijdens de preek”, zegt hij. Zijn vriendin, die zich net losmaakt uit Evans armen, beklaagt zich over het feit dat de Afghanen over een paar dagen “los mogen”. Hij moet lachen om de manier waarop zij dat zegt: “Het zijn ook net dieren”.

Cheneé is heel wat minder hoopvol gestemd dan de dominee. Het gesprek om het vuur loopt precies zoals ze had gevreesd. Om haar heen vormt zich een snel vermenigvuldigende stortvloed aan vooroordelen aan het adres van vluchtelingen. Met een bezorgde blik neemt ze nog een hijsje van haar sigaret. “Dit krijg je er echt niet zomaar uit.”

De volledige namen van de Harskampse jongeren zijn bekend bij de hoofdredactie.

