In Hansweert biljarten ze weer, maar bij de buren is het dorpshuis op slot

Cijfers van het RIVM laten zien dat er op wijk- of dorpsniveau grote vaccinatieverschillen bestaan binnen gemeenten. Neem het Zeeuwse Reimerswaal: in Hansweert heeft 74 procent de prikken gehaald, een paar kilometer verderop in Oostdijk slechts 31 procent.

Je moet het van meerdere mensen horen, wil je het geloven. Want de eerste pakweg twee of drie keer denk je toch aan een grap. Maar het schijnt dus dat het kleine Hansweert in de jaren vijftig het respectabele aantal van 33 cafés telde. “Ze noemden het hier Klein Antwerpen”, zegt Ad Linders achter de toog van Kaj Munk met enige trots.

In november was hij de laatste kastelein die afzwaaide. Sindsdien is er aan de boorden van de Westerschelde alleen nog het dorpshuis waar Ad samen met zijn vrouw Lettie de scepter zwaait. Ook een leuk etablissement hoor, daar niet van. Maar minder levendig dan een dorp vol kroegen.

Er zijn hier altijd mensen. In de zomermaanden zit het terras vol fietsers. ’s Winters, zoals ook deze middag, voeren biljarters het hoogste woord. Op tafel één is het Aad tegen Wim, op tafel twee Jan tegen Wil. Hun dorp is de laatste decennia stiller geworden, vinden ze allemaal.

Natuurlijk doordat schippers hun goederen hier niet meer inklaren en dus ook niets meer in Hansweert te zoeken hebben. Maar ook door de gemeentelijke herindeling, waardoor het katholieke dorp tegenwoordig tot het meer gereformeerde Reimerswaal behoort.

“De SGP heeft bijvoorbeeld jarenlang de kermis op de zondag van Pasen tegengehouden”, zegt Linders. “We hadden ook graag een jachthaven gehad. Ergens hebben we in Hansweert het gevoel dat we een beetje worden achtergesteld.

Volgens Linders woont er ‘een enkele gereformeerde’ in het dorp. Het gaat allemaal goed samen. De eigenaar van de Spar aan de overkant is er een. “Een prima kerel. Omdat ze elkaar goede zaken gunnen, komen hier af en toe gereformeerden uit andere dorpen boodschappen doen. Dan merk je wel verschil. Afgelopen zomer kwam er een jonge vrouw naar me toe, ze was niet gediend van de goddeloze muziek die ik had opstaan. ‘Dat kunt u wel vinden’, zei ik, ‘maar die blijft toch op.’”

Het afgelopen jaar hebben Lettie en Ad slechts zelden iemand hoeven weigeren. De QR-codes van de Hansweerters zijn in orde, de bevolking is hier in grote meerderheid gevaccineerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle 25 leden van de lokale biljartvereniging. De wil van God is hier geen onderwerp, weet Linders. Kijk, daar hebben we weer een klant. “Bakje koffie, Kees?” Linders weet het antwoord al. Ons kent hier ons. Kees mag daarom zijn telefoon in de zak houden. Na tientallen keren scannen, weet Linders de vaccinatiestatus onderhand wel.

Het dorpshuis is dicht

Bij dorpshuis Apeldoorn, gelegen in het Zeeuwse Oostdijk, is de deur deze middag dicht. Het onderkomen is alleen open op verzoek. Maar veel verzoeken zijn er op het moment niet, zegt beheerder Sabine de Rooij een paar deuren verderop in haar woning. Soms informeert een dorpeling weleens naar de mogelijkheden voor een feest. Maar als ze dan vertelt dat het dorpshuis onder de horeca valt en er dus een toegangsbewijs nodig is om binnen te komen, is het meestal direct uit met de voorpret. “Soms reserveert iemand toch nog voor een man of vijftig. Om later alsnog af te bellen, omdat het grootste deel van de gasten geen QR-code heeft en zich niet wil laten testen.”

Buiten coronatijd heeft De Rooij, zondagen daargelaten, de handen juist vol aan het dorpshuis. Andere horeca is er niet in Oostdijk, dat zo’n 600 inwoners en een heuse nieuwbouwwijk telt. Iedereen die hier iets te vieren heeft, gezellig een biertje wil drinken of onbezorgd een potje wil darten, is aangewezen op Apeldoorn. De kinderclub, vergaderingen, poolen, de wekelijkse pilates voor dames: alles vindt plaats op dezelfde locatie. Zonder het dorpshuis zou het maar een saaie boel zijn in Oostdijk. En dat is het nu eigenlijk ook, want een vaccinatiegraad van 31 procent laat het niet bepaald toe om iets leuks te organiseren.

Zeeuwse koppigheid

Sneu voor de mensen die wel willen, beaamt De Rooij, zelf wel gevaccineerd. Is het de reformatorische achtergrond van veel inwoners? Voor een deel wel. Maar De Rooij houdt het ook op, hoe zal ze het zeggen, de Zeeuwse koppigheid. Al heeft ze geen idee waarom het in Hansweert dan anders is. “Mensen vinden vaccineren hier een principekwestie. Ze willen niet van bovenaf iets opgelegd krijgen. Ik krijg het weleens naar mijn hoofd. ‘Ga je ook meedoen aan die onzin?’ Maar ik moet me aan de regels houden. Het gekke is dat de mensen wel een leuk avondje willen. Met een QR-code kan dat, maar daar beginnen de meesten niet aan. Dat zit hier echt tussen de oren.”

De Rooij snakt naar ouderwetse familiefeesten, waarvoor uitgevlogen Oostdijkers weer een avondje op het oude nest terugkeren. De behoefte aan gezelligheid wordt breder gedeeld. Op het grasveldje naast de christelijke basisschool De Bornput, door de noodzakelijke uitbreiding momenteel meer een bouwput, willen drie jonge moeders ook terug naar het oude normaal. Maar dat verlangen legt het af tegen de weerstand om een prik te halen. Geen van drieën noemt religie als hoofdreden. Wat dan wel? Het antwoord bestaat uit één woord: nuchterheid. Oostdijk is vooral een nuchter dorp.

