In FvD-bolwerk Katwijk moet ineens niemand meer wat van Thierry Baudet hebben

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 kreeg Forum voor Democratie in Katwijk nog bijna een kwart van de stemmen. Maar van het enthousiasme onder de ‘Kattekers’ lijkt door alle ophef binnen de partij weinig meer over. ‘Forum is in elkaar gedonderd, en dat komt niet meer goed.’

In een authentieke bruine kroeg in Katwijk, waar geen bier meer uit de tap stroomt en de koffie niet klaarstaat, zit kastelein Peter Lindeboom aan de lege bar. Aan een wand hangt een zwart-witfoto van zijn grootvader, een atheïst die in het toen zeker zwaar christelijke dorp café Lindeboom opende. Opa was er met zijn overtuiging sterk in de minderheid, net als zijn kleinzoon nu, die in Katwijk de enige stemmer op Forum voor Democratie lijkt te zijn.

Wie je ook spreekt in het kustdorp, niemand heeft iets met Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie. Mensen verwijzen steeds naar andere straten en wijken die bolwerken van Forum-aanhangers zouden zijn, maar zelf, nee hoor, geen denken aan dat ze hun stem aan Baudet zouden geven. Ze kiezen SGP of CDA, een enkeling PvdA, nette partijen dus.

Bij de laatste verkiezing voor Provinciale Staten, in 2019, won Forum voor Democratie in Katwijk echter glorieus. De partij kreeg bijna een kwart van de stemmen, bijna twee keer zo veel als de ChristenUnie. SGP en CDA, traditioneel ook erg sterk in het kustdorp, wisten elk tien procent van de kiezers achter zich te krijgen.

Het lijkt erop dat Katwijkers er niet voor durven uitkomen op Baudet te hebben gestemd, nu hij de partij in een puinhoop heeft veranderd. Een mevrouw, ‘een rasechte Katteker’, die eerst zegt altijd CDA te stemmen, ‘zoals de meesten hier’, verspreekt zich. Zowel bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer als die voor Provinciale Staten ging haar stem naar Baudet. Maar ze wil niet met naam in de krant, ‘oh nee, geen denken aan’.

‘Dat boreale vond ik leuk’

“Mensen schamen zich Forum-stemmer te zijn”, zegt kroegeigenaar Peter Lindeboom, “als je op straat had gevraagd of ze op de SGP hadden gestemd, had je heel snel beet gehad.” Lindeboom, voormalig VVD-prominent in de gemeentelijke politiek, komt zonder aarzeling uit voor zijn voorkeur voor Forum.

In zijn levenloze, door de coronacrisis gevelde etablissement heeft hij zelfs prullaria van de partij, zoals een drinkmok en een lavendelzakje. Als Thierry zich lusteloos of minnetjes voelt, dan ruikt hij aan lavendel en is daarna weer vol energie. Vandaar.

Niet dat Lindeboom een fan van Baudet is. Hij vindt hem maar een raar, pedant mannetje. “Herinner je die zwembadfoto?”, vraagt hij, “ik ben niet preuts, maar dat is toch vreemd. Maar dat boreale vond ik wel weer leuk”. Lindeboom heeft op Forum gestemd, onderstreept hij, niet op Baudet. De 62-jarige horeca-ondernemer dacht met zijn steun aan Forum zijn VVD te dwingen tot een meer rechtse koers.

Forum is in elkaar gedonderd, zegt Lindeboom, en dat komt niet meer goed. Jammer, want ze hadden in het volgende kabinet een invloedrijke rol kunnen spelen, zoals de ChristenUnie nu.

Voor hem is het afwachten of het iets wordt met Joost Eerdmans. En anders kiest hij wellicht voor de PVV, ondanks dat er geen ledenstructuur is. “Dus wordt het Martin Bosma, want ik stem nooit op de lijsttrekker.”

Lees ook:

De steun voor Baudet brokkelt steeds verder af

Thierry Baudet bepleit nu een ‘boedelscheiding’ in de hoop dat het modder gooien ophoudt. Maar andere bestuursleden van FvD voelen er niks voor.